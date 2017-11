FMW-Redaktion

Der Dax steigt - und mit ihm der Optimismus der Anleger! Das gilt besonders für die Privatanleger: dort ist die Stimmung so optimistisch wie seit einem Jahr nicht mehr: 58% der Befragten erwarten weiter steigende Kurse (+4% zur Vorwoche), mit nur noch 22% ist knapp mehr als jeder Fünfte bärisch (-4% zur Vorwoche), neutral sind derzeit 20% (unverändert zur Vorwoche).

Dazu meint Joachim Goldberg:

"Der Börse Frankfurt Sentiment-Index stieg heute noch einmal um 8 Punkte auf einen neuen Stand von +36 Punkten. Immerhin handelt es sich dabei um das höchste Niveau seit 16. November 2016. Im Gegensatz zu den institutionellen Pendants beruht der jüngste Zuwachs an Bullen auf den Transaktionen früherer Pessimisten, die schlichtweg die Notbremse ziehen mussten."

Nicht ganz so euphorisch sind die Profi-Investoren, doch sind auch in dieser Gruppe die Bullen mit 53% in der absoluten Mehrheit (+7% zur Vorwoche). Bärisch sind 32% (+1% zur Vorwoche), neutral jetzt nur noch 15% (-8% zur Vorwoche).

Es sind also bei den ...

