Hamburg (ots) - Um das Recruiting der Zukunft geht es am 13. November 2017 bei dem Tageskongress "Mitarbeiter finden, Fachkräfte binden" in Wolfsburg. Die Veranstaltung des Unternehmermagazins Creditreform richtet sich speziell an kleinere und mittlere Unternehmen. Renommierte Redner, darunter Führungskräfte und Employer-Branding-Experten, zeigen neue Richtungen im Personalmanagement auf. Im Rahmen einer anschließenden Gala werden Arbeitgeber mit Verantwortung mit dem CSR Jobs Award ausgezeichnet.



Speaker wie Miriam Schilling, Personalleiterin der VAUDE Sport GmbH, und Marion Frings, Head Talent Management bei UPS Deutschland, berichten aus der Praxis und zeigen, wie auch Mittelständler den Kampf um kluge Köpfe für sich entscheiden. Ivo Leidner, Verlagsleiter audimax MEDIEN, stellt den Studentenmonitor 2017 vor, eine Erhebung, bei der Studenten zu ihren Vorstellungen vom Wunscharbeitgeber befragt werden. Und Hubert Hundt, Geschäftsführer der Employer-Branding-Agentur castenow.communications, zeigt am Beispiel der Personalführung und des Employer Brandings von McDonalds auf, wie kluge Markenführung das Unternehmensimage verbessern kann. Auch Studenten kommen zu Wort und verdeutlichen Ansprüche und Wertvorstellungen der Generation Y und Z.



Die Verleihung des CSR Jobs Award bildet den krönenden Abschluss des Kongresses. Mit der Auszeichnung prämiert das Employer-Branding-Beratungsunternehmen CSR jobs & companies in diesem Jahr zum vierten Mal Arbeitgeber, die durch ihre gesellschaftliche Verantwortung hervorstechen und eine Vorbildfunktion einnehmen.



Anmeldung zum Kongress: http://creditreform-magazin.de/event/personal



