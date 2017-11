Wien - Thomas Kruse ist seit 1. November neuer Chief Investment Officer für Amundi in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe das Unternehmen aus München am Donnerstag mitgeteilt. Kruse sei zudem in die Geschäftsführung der Amundi Deutschland GmbH berufen worden. Er folge auf Jürgen Rauhaus, der aus persönlichen Gründen Ende Oktober aus der Geschäftsführung ausgeschieden sei.

