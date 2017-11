Die kanadische Regierung will mehr Einwanderer ins Land holen. Darin enthalten ist auch ein Kontingent für Flüchtlinge. Hinter dem Einwanderungsplan stehen aber nicht nur humanitäre sondern auch wirtschaftliche Gründe.

An dem Tag, an dem US-Präsident Donald Trump wegen des Terroranschlags in New York erneut eine Verschärfung der Einwanderungsvorschriften ankündigte, geht Kanada eigene Wege. Ahmed Hussen, beim US-Nachbar für Immigrations- und Flüchtlingspolitik zuständiger Minister und selbst ein früherer Flüchtling aus Somalia, stellte einen Dreijahresplan vor, den er als "historisch" bezeichnete. Kanada will mehr, und nicht weniger Einwanderer ins Land holen. In den kommenden drei Jahren soll die Zahl der Immigranten um 40.000 auf dann 340.000 gesteigert werden, auch mehr Flüchtlinge will das Land aufnehmen.

Bisher waren die Zielvorgaben jährlich festgelegt worden. Nun soll Behörden, Gemeinden und Wirtschaft mehr Planungssicherheit gegeben werden. "Unser neuer Mehrjahresplan mit Einwanderungszielen baut auf den bereits hohen Einwanderungszahlen auf. Dieser ehrgeizige Plan wird allen Kanadiern nützen, weil Immigration zu unserem Wirtschaftswachstum beiträgt und unser Land in ...

