Von Vereinstassen über Nippes-Figürchen bis hin zum Bonsai-Baum: Viele Büros sind Folterkammern des schlechten Geschmacks. Das kann nur eine Konsequenz haben: Ein generelles Deko-Verbot muss her.

Grundsätzlich ist Freiheit wichtig, das ist klar. Ich weiß natürlich, dass Mitarbeiter ihre Produktivität erst entfalten, wenn ihnen kreativer Spielraum gelassen wird. Verbote und Befehle bringen da nix. Aber in der einen oder anderen Angelegenheit würde ich mir doch mal eine klare Ansage wünschen. Denn wo die Vernunft nicht greift, da kann ein Verbot den guten Stil retten.

Ich bin zum Beispiel für ein Deko-Verbot im Büro. Natürlich ist es ganz und gar hinreißend, was die lieben Kleinen so alles zu Weihnachten basteln. Und die süße Wutz auf dem Kleeblatt, die die nette Nachbarin letztes Jahr (letztes!!! Jahr) an Neujahr auf die Fußmatte gelegt hat - das ist wirklich ein ganz reizender Gruß. Dass der Kollege aus dem Einkauf Jaguar fährt, ist natürlich ein interessanter Fakt, und auf den kann (kann!!) man mit einer Kühlerfigur auf dem Schreibtisch hinweisen.

Mit Sicherheit hat jeder Bullshit-Button, jede Vereinstasse, jedes Nippes-Figürchen, Kätzchen und Mäuschen seine ganz, ganz wichtige persönliche Geschichte. Der eine sammelt Muscheln, der andere Bonsai-Bäume, manch entspannt ...

