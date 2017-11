Die Aussicht, dass der Bitcoin künftig an der weltgrössten Terminbörse für Finanzderivate CME in Chicago gehandelt werden kann, sorgte für einen erneuten Kursschub. An wichtigen Handelsbörsen wie zum Beispiel Bitstamp oder Coinbase erreichte die Digitalwährung im Mittagshandel einen neuen Höchststand bei 7392,95 Dollar. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...