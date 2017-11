Die Digitalwährung kennt aktuell nur noch eine Richtung: nach oben. Um mehr als 640 Prozent ist der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr gestiegen - und übersteigt heute die 7.000 US-Dollar. Schlechte Nachrichten werden ignoriert.

Der Bitcoin hat eine weitere Schwelle durchbrochen: Zum ersten Mal notiert die Kryptowährung über der Marke von 7.000 US-Dollar. Die beispiellose Kurs-Rally geht damit weiter. Erst vor einem knappen Monat hatten Investoren gejubelt, als der Kurs über 5.000 US-Dollar geklettert war.

Die Preise für Bitcoins stiegen am Donnerstagmorgen bei verschiedenen Börsen um rund sieben Prozent auf ein neues Rekordhoch von 7.045 Dollar. Im Anschluss fielen sie wieder unter die psychologisch wichtige Marke. Seit Jahresanfang ist die Digitalwährung damit um bis zu 640 Prozent gestiegen. Laut der Branchenseite Coinmarketcap weist der Bitcoin aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 117 Milliarden Dollar auf. Er notiert damit vor allen anderen Digitalwährungen und macht über 60 Prozent des Marktes aus.

Als Grund für den Aufschwung gilt eine Entscheidung der weltgrößten Börse: Die Chicago Mercantile Exchange (CME) hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass sie den Handel mit Bitcoin-Futures aufnehmen wolle, sofern die Aufsicht ihr Einverständnis gibt. Ein Future oder Terminkontrakt ist ein börsengehandeltes Derivat: ein Finanzprodukt, dessen Wert vom Kurs einer Basisgröße, in diesem Fall des Bitcoins, zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängt. Die Chicagoer Entscheidung kommt einem Ritterschlag gleich, da der Bitcoin so leichter ...

