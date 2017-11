Liebe Leser,

Audis Verstrickung in den Dieselskandal geht in die nächste Runde: Wie die VW-Tochter am Donnerstag ankündigte, wird der Konzern europaweit knapp 5000 Fahrzeuge des Typs A8 mit V8-TDI-Motor und Euro-6-Abgasnorm für ein Software-Update zurückrufen.

Audi meldete der Behörde Unregelmäßigkeiten

Der Grund: Bei konzerninternen technischen Überprüfungen seien erhöhte Stickoxid-Werte gemessen worden, so ein Audi-Sprecher. Der Konzern habe den Sachverhalt anschließend ... (Marco Schnepf)

