Führende Unternehmen vereinheitlichen Beschaffung mit SAP Ariba(press1) - Unternehmen weltweit setzen auf eine ganzheitliche Lösung, umintegrierte, intelligente Prozesse zu entwickeln, die nachhaltigeErgebnisse liefernMünchen, 2. November 2017 - Vor einigen Jahren noch war dieAutomatisierung der Einkaufsprozesse der Renner, und Punktlösungen galtenals schnelle und einfache Möglichkeit, dies umzusetzen. Aber der Einkaufist keine Einzelfunktion, die in isolierten Silos agieren kann. ImGegenteil, es braucht einen integrierten Ansatz. Führende Unternehmen sindschon auf dem besten Weg, das Ziel zu erreichen. So haben sie auch im 3.Geschäftsquartal, das am 30. September endete, weiter Lösungen von SAPAriba [1] eingesetzt, um einen einfachen und intelligenten Prozess zurVerwaltung aller Ausgaben- und Handelsbeziehungen auf einer einzigen,integrierten Plattform zu ermöglichen.Das große Ganze sehenFerrero, der drittgrößte Schokoladenhersteller der Welt, beispielsweisesetzt auf die Lösungen von SAP Ariba, um Effizienz und Compliance imgesamten Source-to-Settle-Prozess zu steigern. Er setzt auf eineintegrierte Plattform, die alle Ausgaben konsolidiert und dieZusammenarbeit mit einem weltweiten Partnernetzwerk von der Beschaffungund Bestellung über die Rechnungsstellung bis hin zur Bezahlung wirksamunterstützt."In den vergangenen Jahren haben wir die verschiedensten Systeme undAnwendungen ausprobiert, um unseren Einkauf zu managen", erinnert sichJane Scott, CIO der Ferrero Group. "Mit Ariba haben wir jetzt eineintegrierte Plattform gefunden, auf der wir alle Ausgaben konsolidierenund gemeinsam mit unserem globalen Partnernetzwerk alles, von Sourcing undAuftragsabwicklung bis hin zu Rechnungsstellung und Bezahlung, zentralverwalten können. Wir sind sicher, dass sich dies als äußerst vorteilhafterweisen wird."Und The Whirlpool Corporation, ein multinationaler Hersteller vonHaushaltsgeräten, baut auf Ariba(R) Collaborative Supply Chain [2],eine innovative und intelligente Kooperationsplattform, die es Unternehmenermöglicht, mit Partnern in Kontakt zu treten und alle ihre Aktivitäten imBereich der direkten Materialbeschaffung an einem Ort zu verwalten.Smarte ProzesseNeben der Vereinheitlichung des Procurements setzen Unternehmen weltweitauf SAP Ariba, um den Bereich noch intelligenter zu gestalten. Bis zum 30.September haben sich mehr als 750.000 Benutzer für das Guided Buying [3]von SAP Ariba entschieden - eine marktführende Innovation, mit derEinkaufsorganisationen ein kontextabhängiges Einkaufserlebnis schaffenkönnen. Benutzer werden so automatisch zu den Waren und Dienstleistungengeführt, die sie benötigen und zudem bei ihren Einkäufen inÜbereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und -prozessenunterstützt. Diese Benutzer melden sich täglich mehr als 15.000 Mal an undverwalten über 5 Milliarden Dollar an Ausgaben.Zu den weiteren Unternehmen, die sich im dritten Quartal für dieintelligente Einkäuferunterstützung entschieden haben zählt auch Faurecia,ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Autositze,Innenausstattungssysteme und umweltfreundliche Mobilitätslösungen mitPräsenz in 35 Ländern. Das Unternehmen wird die Kapazitäten alsSchlüsselelement seiner Beschaffungsstrategie nutzen, um eine Einhaltungder Ausgaben zu sichern und signifikante Kosteneinsparungen zu erzielen.Globaler HandelDas Ariba(R) Netzwerk [4] ist mit mehr als 3 Millionen verbundenenUnternehmen in 180 Ländern bereits der größte und globalste Business-to-Business-Marktplatz der Welt. Im dritten Quartal sind mehr als 150.000neue Vertriebsorganisationen - oder mehr als eine pro Minute - an dasAriba-Netzwerk angeschlossen und ca. 3.000 Ausschreibungen im Wert vonüber 7,5 Milliarden US-Dollar über SAP Ariba Discovery [5] gepostetworden. Der Wert des jährlichen Handelsvolumen stieg so auf knapp $1Billion an."Vor der Anmeldung stellten wir uns - wie wahrscheinlich jedesKleinunternehmen - zunächst die Frage, was dieser Prozess kosten und ob ersich lohnen wird ", erklärt Mitchell Ross, CEO von Muru Office Supplies [6], in Sydney." Aber wir waren mit SAP Ariba vertraut und wussten, dass eseine zuverlässige Plattform ist."Die Entscheidung hat sich ausgezahlt. Muru gewann 100 Prozent desBürobedarfsgeschäfts für eines der größten Unternehmen Australiens. Undlaut Ross ist das nur der Anfang."SAP Ariba gibt uns viel Freiheit", führt er weiter aus. "Wir haben mehrVerkaufsmöglichkeiten, was zu mehr Einnahmen und Gewinnen führt."Vereinfachung der ZusammenarbeitMit Kunden in Verbindung zu kommen und zu bleiben war heute noch nie soeinfach. Dank Lösungen wie SAP Ariba Light Account, einer neuen, einfachenMöglichkeit für Unternehmen, alle ihre Lieferanten zu digitalisieren undsie mit wenigen Klicks in das Ariba-Netzwerk einzubinden. Bis Ende desdritten Quartals wurden so mehr als 200.000 Bestellungen und Rechnungen imWert von über 40 Milliarden US-Dollar bearbeitet."Bei führende Unternehmen weltweit ist der digitale Einkauf angekommen",meint Alex Atzberger, President von SAP Ariba. "Und SAP Ariba hat sichvoll und ganz der Bereitstellung von Lösungen gewidmet, die es Unternehmenermöglichen, sich zu transformieren und das Beschaffungswesen nachhaltigweiter erfolgreich zu gestalten."Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network finden Käufer undLieferanten aus mehr als 2,5 Millionen Unternehmen und 190 Ländernzusammen, um neue Chancen zu entdecken, Transaktionen gemeinsamabzuwickeln und ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als Käufer könnensie den gesamten Einkaufsprozess verwalten und dabei ihre Ausgabenkontrollieren, Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferketteaufbauen. Als Lieferant können sie sich mit profitablen Kunden vernetzenund bestehende Geschäftsbeziehungen effizient ausbauen, um ihreVertriebszyklen zu vereinfachen und ihre Liquidität in jeder Zyklusphasezu verbessern. Das Resultat ist ein dynamischer digitaler Marktplatz, indem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigtwerden.Weitere Informationen zu SAP Ariba erhalten Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zubetreiben. Vom Backoffice bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis insFilialregal, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät -SAP versetzt Menschenund Unternehmen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Rund345.000 Kunden verlassen sich auf Anwendungen und Dienstleistungen vonSAP, um rentabel zu wirtschaften, sich kontinuierlich anzupassen undnachhaltig zu wachsen. Weitere Informationen zu SAP finden Sie unterhttp://www.sap.com/.

