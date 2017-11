Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das von Narada entwickelte modularisierte und vorinstallierte Kraftwerk zur Batterieenergiespeicherung von Four Seas (Suzhou) Food Co., Ltd. wurde kürzlich in Betrieb genommen. Dies ist das erste modulare, vorinstallierte Energiespeicherungswerk in China.



Das modularisierte und vorinstallierte Kraftwerk zur Batterieenergiespeicherung befindet sich innerhalb der Fabrik von Four Seas in Suzhou und der Umfang des Projekts beträgt 250KW/1MWH, mit denen 45 m2 abgedeckt werden. Die erwartete Betriebsdauer beträgt 10 Jahre.



Narada ist seit Langem daran, neue Modelle für die Energiespeicherung zu entwickeln, und mit diesem modularen, vorinstallierten Energiespeicherkraftwerk konnte die Lücke sowohl im In- als auch im Ausland geschlossen werden. Das Kraftwerk besteht aus einem vorgefertigten Grundmodul und einem vorgefertigten Standard-Container. Zu den Vorteilen dieses Kraftwerks gehören die kurze Bauphase, die kontrollierbare Konstruktionsqualität, die geringen Nutzflächen und Kosten, die hohe Zuverlässigkeit, die Ausbaufähigkeit, weniger Service-Schnittstellen und die hohe Umweltverträglichkeit.



Die Inbetriebnahme ist bereits in der Fabrik erfolgt. Das Kraftwerk kann bei Bestehen einer Verbindung zum Netz betrieben werden.



Der vorgefertigte 20-Meter-Standard-Container und das vorgefertigte Grundmodul wurden zum ersten Mal vom modularisierten und vorinstallierten Kraftwerk zur Batterieenergiespeicherung ausgeführt. Nach Abschluss der Kraftwerkskonstruktion sind die Installation des vorgefertigten Grundmoduls in der Fabrik und der Bau des vorgefertigten Standard-Containers gleichzeitig erfolgt. Die gesamte Bauphase - von der Installation des vorgefertigten Grundmoduls bis zur Positionierung und zum Anheben des Containers - dauert nicht länger als eine Woche.



Das modularisierte und vorinstallierte Kraftwerk zur Batterieenergiespeicherung reduziert die Last des Hauptstromnetzes, indem es in Spitzenzeiten eine Entladung vornimmt und die Energieauslastung außerhalb der Spitzenzeiten mittels Systemladung erhöht.



Dieses Kraftwerk kann die Stromqualität erhöhen und als Notstromsystem verwendet werden, um die Zuverlässigkeit der Stromlieferung zu verbessern.



Der Betrieb des modularisierten und vorinstallierten Kraftwerks zur Batterieenergiespeicherung zeigt die fortgeschrittene Technologie und die rasche Entwicklung von Narada im Energiespeichermarkt auf.



Narada ist spezialisiert im Bereich High-End-Industriebatterien und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Es handelt sich um eines der größten börsenkotierten Unternehmen in der Energiespeicherungsbranche Chinas.



