Auch lief es in der Region Afrika, Asien und Australien deutlich besser. Schwächer entwickelte sich hingegen das Amerika-Geschäft aufgrund eines deutlichen Nachfragerückgangs in Chile und Mexiko. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. An der Börse kam die Quartalsbilanz nicht gut an. Die Aktie gab im Nachmittagshandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...