FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sind am Donnerstagnachmittag nach einer Erhöhung der Vorsteuergewinnprognose auf ein Plus von 3,35 Prozent gestiegen. In einer ersten Reaktion waren sie noch bis auf knapp minus 4 Prozent abgerutscht.

Der Immobilienfinanzierer erwartet 2017 nun ein Vorsteuerergebnis von 195 bis 200 Millionen Euro. Bisher hatte der im MDax notierte Konzern mit einem Gewinn am obere Ende der ursprünglich prognostizierten Spanne von 150 bis 170 Millionen Euro oder leicht darüber gerechnet. Ganz überraschend kam die Erhöhung für Experten allerdings nicht. Die durchschnittliche Markterwartung hatte bereits bei 174 Millionen Euro gelegen./mis/tos

