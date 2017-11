Im EU-Vergleich liegt Österreich aber auf Rang 10 bei der Arbeitslosenrate. Besonders stark gesunken ist die Arbeitslosigkeit per Ende Oktober in der Industrie und am Bau, sowie in der Steiermark, Tirol und Burgenland. Bei älteren Arbeitslosen gab es zumindest keinen merkbaren Anstieg mehr.Im EU-Vergleich hatte die ...

