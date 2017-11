Mit dem iPhone X will Apple noch mehr Menschen in seinen Bann ziehen. Schon jetzt herrscht der Konzern über gigantische Geldreserven und unsere sensibelsten Daten. Was er damit vorhat.

Merkwürdig still ist es an diesem Freitagnachmittag am Highway 280, vorbei am ausgetrockneten Calabazas-Bach, an der Kreuzung North Tantau Avenue und Pruneridge. Vor einer Straßenbarriere döst ein Bauarbeiter, er trägt eine gelbe Warnweste und einen weißen Helm; aus einem Kofferradio dudelt Jazz, neben ihm steht ein Wachmann in dunkler Uniform, der ein großes schwarzes Loch hütet.

Es ist der Eingang zum Autotunnel, der den neuen, fünf Milliarden Dollar teuren Apple Campus untergräbt. Eigentlich müsste aus dem Schlund nach Feierabend ein Fahrzeug nach dem anderen auftauchen. Doch das ringförmige Hauptquartier des Valley-Konzerns, von Architekt Norman Foster als Gruß aus dem Jenseits von Apple-Gründer Steve Jobs, als überirdische Botschaft in Form eines havarierten Ufo entworfen, ist noch immer nicht bezogen; bislang sind nur 2000 Ingenieure in drei Nebengebäude übergesiedelt. Apple-Chef Tim Cook hatte hier Mitte September der Weltpresse im Steve-Jobs-Theater das jüngste iPhone präsentiert.

Aber gleich nach dem Event wurde die Kathedrale wieder verriegelt, das Ufo wieder verrammelt: Mahnmal eines Konzerns, dessen Erfolg auf Verschlossenheit und Mystifikation, auf Selbstverrätselung und Geheimniskrämerei aufbaut.

Facebook, Amazon, Google - kein Konkurrent im Datenmonopoly kann es mit Apple in puncto Sakralität aufnehmen: Das vom hohepriesterlich verehrten Jobs mit messianischem Eifer aufgebaute Unternehmen ist im Silicon Valley nicht nur Pionier einer neoreligiösen Befreiungsbewegung, sondern auch ein ökonomisch kraftstrotzender Solitär mit stark sektiererischen Zügen, der den Menschen mit seinen smarten Produkten die Wiederverzauberung der Welt verspricht: die technologisch induzierte Rückkehr zum Vorwärts und Aufwärts der Aufklärer, gereinigt von Politik und Geschichtssinn - durch und durch designtes Improvement, Enrichment, Enhancement. "Unser Ziel ist es, die Welt besser zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben", sagt Cook.

Doch in Wahrheit ist Apple nicht von einem philanthropischen Projekt beseelt, sondern besessen von beinharten, betriebswirtschaftlichen Interessen: das Musterbeispiel eines unergründlichen Techkonzerns, der vorgibt, das Gute zu wollen, und dabei doch mit rechtsstaatlichen Grundsätzen bricht - ein Konzern, der die Daten seiner Nutzer aggregiert, um das Wissen der Welt, um Fortschritt und Innovation zu monopolisieren - und seine Nutzer durch immer perfidere Datenarrangements auf dem Display zu Abhängigen macht.

Ein Konzern, der die größten Mengen an Kapital weltweit konzentriert und Staaten mit besonders zahlungskräftigen Kunden nur wenig Steuern bezahlt. Ein Konzern, der laufend die Benutzeroberflächen seiner Kunden poliert, aber am Wohl seiner - nachgelagerten - Mitarbeiter in asiatischen Fertigungshallen lange Zeit nur mäßig interessiert war.

Digitales Schattenreich

Mit dem Launch des neuen iPhone X am 3. November will Cook nun endgültig zum Chef eines digitalen Schattenreiches aufsteigen, das die Welt von der Westküste der USA aus kontrolliert. Erstmals wird ein neues Smartphone aus Cupertino, mit dessen Vertrieb der Konzern zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet, selbst in der Einstiegsversion mehr als 1000 Dollar kosten. Und erstmals werden die Kunden ihr iPhone dadurch zum Leben erwecken, indem das Gerät das Gesicht seines Nutzers scannt: eine Technologie, bei der sich nicht nur notorisch schlecht gelaunte Datenschützer fragen, wie viel ein Konzern von unserer Persönlichkeit eigentlich vermessen dürfen sollte.

Ming-Chi Kuo, ein gut informierter Analyst von KGI Securities in Taiwan, schätzt die unmittelbar weltweite Nachfrage dennoch auf 50 Millionen Stück ein - macht einen Mindestumsatz von rund 50 Milliarden Dollar. Geht das Kalkül der Apple-Manager auf, könnte der Konzern schon Anfang nächsten Jahres als erstes Unternehmen der Welt einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar verzeichnen. Alles, was es dazu Ende Oktober noch brauchte, sind 160 Anlegermilliarden mehr.

Und auch was seine Barreserven anbelangt, sticht Apple die Konkurrenz locker aus: Mit 270 Milliarden Dollar hortet Cook so viel wie niemand sonst im Valley - selbst nach Abzug aller Schulden sitzt Apple noch auf 134 Milliarden Euro Netto-Cash.

Und das ist noch längst nicht das Ende der großen Geld-Bonanza. Im Gegenteil. Wenn US-Präsident Donald Trump seine Steuerreform durchzieht, eröffnet das Cook in den nächsten Monaten die einmalige Chance, durch strategische Zukäufe Apples Macht zu zementieren. US-Unternehmen, so Trumps Plan, sollen auf ihre Profite statt mindestens 35 Prozent nur noch 20 oder gar 15 Prozent Steuern zahlen und auch ihre im Ausland gebunkerten Gewinne zu einer vergünstigten Rate zurück nach Hause holen können - bei Apple sind dies rund 240 der 270 Barmilliarden.

Mehr als genug, um Märkte, Wissen, Talente, Konkurrenten und Innovation einzukaufen. Bereits vor vier Jahren ließ Cook den Erwerb des Elektroautopioniers Tesla ausloten. Damals sträubte sich Gründerchef Elon Musk; inzwischen hat er mehrfach angedeutet, dass seine Tage an der Tesla-Spitze gezählt sind, um sich seiner Passion, der Raumfahrt, widmen zu können. Mit dem Streaminganbieter Netflix oder dem Medienkonzern Disney wiederum könnte Apple sein lahmendes Mediengeschäft ausbauen. "Dank monopolistischer Gewinne sitzt Apple auf einem Berg von Geld und kann sich damit Talent kaufen.

In jeder anderen Welt wäre das ein Fall für die Wettbewerbshüter", sagt Techkritiker und Autor des Buches "World without Mind" (übersetzt: Welt ohne Verstand), Franklin Foer.

Steht dem Valley eine Art Endspiel bevor - die Zuspitzung der Kapital- und Machtkonzentration? Und warum soll ausgerechnet Apple in diesem Finale die besten Karten haben? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Erstens, weil die Sozialingenieure bei Apple besonders viel Erfahrung mit der anspruchslosen Weltformel des Valley haben: Esoterik plus Kapital mal Technologie gleich Zukunft. Und zweitens, weil das Geschäftsmodell von Apple seit jeher eine dunkle, diabolische Seite hat und auf Versteck und auf Geheimnis beruht. Wer näher hinschaut, für den charakterisieren sich vier Maximen heraus.

1. Sich bei anderen bedienen, Wissen und Daten selbst aber möglichst nicht teilen

Apple schwört sich und seine Mitarbeiter auf die Philosophie eines "Familienunternehmens" ein, das mit der Produktion einer schönen digitalen Heimat Kundenfans an sich binden will. Es ist zweitrangig, dass Apple "nie ein Pionier bei neuen Technologien" war und immer nur "Errungenschaften von anderen genutzt" hat - solange der Konzern "mit seinen Produkten meisterlich die Massen zu begeistern" versteht, sagt Paul Saffo, der in Stanford Zukunftsforschung lehrt. Die grafische Benutzeroberfläche des Mac etwa stammt aus dem Forschungslabor des Kopiererherstellers Xerox.

Der iPod wäre ohne das Know-how von Philips und die Festplatten von Toshiba nicht möglich gewesen. Und für sein Smartphone bediente sich Apple beim ehemaligen Kooperationspartner Motorola.

