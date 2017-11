Im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist am Donnerstagvormittag ein 25-Jähriger vor einem Supermarkt niedergeschossen worden: Der Mann aus Nordrhein-Westfalen starb später an seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Schütze sei noch flüchtig.

Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer, ein terroristischer Hintergrund werde ausgeschlossen. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass die Bevölkerung gefährdet sei, so die Beamten weiter.