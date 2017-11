Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa neigen am Donnerstagnachmittag leicht zur Schwäche. DAX und Euro-Stoxx-50 können die aufgelaufenen Rally-Gewinne knapp halten, am Nachmittag gibt der DAX 0,2 Prozent auf 12.435 Punkte nach und der Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent auf 3.682 Punkte. Der Euro erholt sich etwas auf 1,1650 Dollar.

Das Pfund kommt deutlich zurück, der Euro steigt auf knapp 89 Pence von knapp 88 Pence am späten Mittwoch, und das obwohl die Bank of England den Leitzins das erste Mal seit zehn Jahren erhöht hat. "Die Bank of England ist Getriebene der Märkte", sagt Ulrich Leuchtmann, Devisenanalyst von der Commerzbank. Sie müsse die Zinsen frühzeitig anheben, um eine Abwertungsspirale zu vermeiden. Stärkere Zinserhöhungen seien aber unwahrscheinlich wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit durch den Brexit.

Mit Blick auf DAX und Euro-Stoxx-50 heißt es, auch die aktuelle Verschnaufpause sei seitwärts und nicht abwärts gerichtet. Der treppenartige Anstieg setze sich deshalb voraussichtlich fort. Fundamental sei die Rally abgesichert: "Seit der EZB-Sitzung klebt die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bei 0,5 Prozent fest", sagt ein Marktteilnehmer. Gleichzeitig sei die Rendite der portugiesischen Langläufer um 20 Basispunkte gefallen und die Rendite griechischer Langläufer um 45 bis 50 Basispunkte. "Das nimmt Unsicherheit aus dem Markt und ist deshalb gut für die Aktienseite", ergänzt er.

Deutsche Bank an der Spitze - seit Jahresbeginn Schlusslicht

Gefragt sind Deutsche Bank, die mit einem Plus von 2 Prozent die Gewinnerseite anführen. Händler sprechen von Nachholbedarf: "Einige Marktteilnehmer heben die Untergewichtung etwas an", sagt ein Händler mit Blick auf die zurückliegende Schwäche. Auch in der Jahresperformance liege der Kurs im Minus, um zwar mit 6,8 Prozent, während der DAX um 17 Prozent zugelegt habe.

Gestützt werde der Kurs der Deutschen Bank auch von Credit Suisse, die nach ihren Quartalszahlen um 4,5 Prozent anziehen. Händler nennen die Quartalszahlen der Credit Suisse "überraschend gut". Das Geschäft mit der Vermögensverwaltung habe sich wesentlich besser als erwartet entwickelt. Dadurch stieg der Nettogewinn auf 244 Millionen Franken, Analysten hatten nur rund 211 Millionen Franken erwartet. Der Kurs zieht um 4,4 Prozent an.

Hugo Boss nach Zahlen sehr fest

Auch bei vielen anderen Titeln steht die Berichtssaison im Blick. Großer Gewinner sind Hugo Boss, die um 4,4 Prozent steigen auf 78,44 Euro. So hebt ein Analyst hervor, dass die flächenbereinigten Umsätze im dritten Quartal um 5 Prozent gestiegen seien, was 2 Prozentpunkte oberhalb der Markterwartung liege. Nach einem guten Quartal hat Hugo Boss die Umsatzprognose nach oben genommen. Independent Research hat das Kursziel daraufhin auf 90 von 83 Euro erhöht. Bei Baader-Helvea heißt es, die Entwicklung sei "ermutigend".

Dank des Zukaufs Quironsalud ist der Gesundheitskonzern Fresenius auch im dritten Quartal deutlich gewachsen. An seiner Anfang Mai angehobenen Jahresprognose hält der Bad Homburger DAX-Konzern fest. Naturkatastrophen in Nordamerika haben allerdings die Tochter FMC im dritten Quartal belastet, beide DAX-Werte notieren am Nachmittag etwas leichter.

Als nicht ganz so schlimm wie befürchtet werten Händler die Geschäftszahlen der Swiss Re. Der Verlust nach neun Monaten sei angesichts der Naturkatastrophen, vor allem der Wirbelstürme in den USA und des Mexiko-Erdbebens, so erwartet worden. Was dem Markt aber nicht gefalle, sei der stärkere Rückgang der Nettoprämien. Die Aktie kann sich mit einem Minus von 0,1 Prozent knapp behaupten.

Sanofi kommen nach Zahlenausweis um 2,3 Prozent zurück. Das Diabetisgeschäft hat sich zuletzt überraschend schwach entwickelt. Dagegen ziehen Royal Dutch Shell nach guten Geschäftszahlen um 2 Prozent an.

Im TecDAX gewinnen Pfeiffer Vacuum 8,6 Prozent. Im vergangenen Quartal haben sowohl der Umsatz als auch der Gewinn die Erwartungen geschlagen. Evotec legen nach einer Kaufempfehlung aus dem Bankhaus Lampe um 12 Prozent zu. Indus steigen mit einer Kaufempfehlung der Commerzbank um 6,9 Prozent.

Hellofresh kommt an die Börse

Mit Hellofresh kommt eine weiteres Unternehmen aus dem Rocket-Internet-Portfolio an die Börse. Der Kochboxenversender hat im Zuge seines Börsengangs seine neue Aktien zum Preis von 10,25 Euro pro Stück platziert. Am Nachmittag liegt der Kurs bei 10,64, das Börsendebüt hatte die Aktie mit 10,60 Euro gegeben. "Der Börsengang kann als Erfolg verbucht werden", so ein Marktteilnehmer. Die angehobenen Preisspanne sei nicht vollends ausgereizt worden, so können auch die Aktionäre der ersten Stunde einen kleinen Gewinn verbuchen. Auf der anderen Seite ist es im Interesse von Rocket Internet, dass ein erfolgreicher IPO das Funktionieren des Geschäftsmodell des Inkubators belegt. Rocket Internet geben trotzdem um 1,9 Prozent nach.

BVB Dortmund im Tabellen- und im Börsenkeller

Borussia Dortmund brechen um fast 4 Prozent ein. An der Börse wird die anhaltende fußballerische Schwäche von Borussia Dortmund mit Schrecken beobachtet. Doch nun kommt die Sorge hinzu, dass die Geschäftszahlen stärker als bisher erwartet unter dem Champions-League-Aus leiden könnten. Denn nach dem erneuten Unentschieden gegen Außenseiter Nikosia sichert der Borussia nur noch das bessere Torverhältnis den Einzug in die Europa League. Sollte dieser nicht gelingen, müssen erwartete Einnahmen in Millionenhöhe endgültig abgeschrieben werden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.681,97 -0,42 -15,43 11,90 Stoxx-50 3.221,28 -0,66 -21,39 7,00 DAX 13.434,81 -0,23 -30,70 17,02 MDAX 26.795,93 -0,24 -64,55 20,76 TecDAX 2.557,97 -0,53 -13,51 41,19 SDAX 12.016,24 -0,22 -27,04 26,23 FTSE 7.521,47 0,45 33,51 5,30 CAC 5.495,41 -0,34 -18,88 13,02 Bund-Future 162,58% 0,09 1,55 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.00 Uhr Mi, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1670 +0,11% 1,1658 1,1618 +11,0% EUR/JPY 132,74 -0,01% 132,75 132,48 +8,0% EUR/CHF 1,1635 -0,09% 1,1645 1,1629 +8,6% EUR/GBP 0,8897 +1,38% 0,8776 1,1408 +4,4% USD/JPY 113,75 -0,12% 113,88 114,01 -2,7% GBP/USD 1,3121 -1,23% 1,3285 1,3253 +6,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,33 54,3 +0,1% 0,03 -4,8% Brent/ICE 60,32 60,49 -0,3% -0,17 +2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,52 1.275,84 +0,4% +5,69 +11,3% Silber (Spot) 17,17 17,14 +0,2% +0,03 +7,8% Platin (Spot) 932,00 933,15 -0,1% -1,15 +3,1% Kupfer-Future 3,17 3,14 +0,8% +0,03 +25,5% ===

