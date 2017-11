Die Pilotphase soll sechs Monate laufen. Erstmals werden Photovoltaik-Heimspeicher von Sonnen per Blockchain vernetzt, um so zur Stabilisierung des Stromnetzes beizutragen und Redispatchkosten zu senken.Die mehrmonatigen Vorbereitungen sind abgeschlossen und der Startschuss gefallen. Bei dem europaweit ersten Pilotprojekt sollen vernetzte Photovoltaik-Heimspeicher und die Blockchain-Technologie zur Netzstabilisierung genutzt werden, wie Sonnen am Donnerstag mitteilte. Partner des Speicheranbieters ist der Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Die Blockchain-Lösung sei von IBM entwickelt worden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...