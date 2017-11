Unterföhring (ots) - Gänsehaut Feeling und legendäre Hits: das MTV Unplugged mit Peter Maffay am 03. November um 21.15 Uhr /// Parallele Ausstrahlung auf MTV und Nicknight sowie in UHD auf UHD1 by HD+ /// Wiederholung am 04.11. um 23 Uhr auf UHD1 by HD+



Einzigartige Momente können zwar nicht wiederholt werden - aber man kann sie unvergesslich machen. Bei dem MTV Unplugged Konzert am 8 und 9. August im Steintor-Varieté in Halle an der Saale lieferten große Künstler ein grandioses Konzert. Wer diesen Höhepunkt der Musikgeschichte verpasst hat, wird jetzt passend zur Veröffentlichung des MTV UNPLUGGED Albums am 03. November versöhnt: nun können sich auch alle anderen auf MTV, Nicknight und UHD1 by HD+, dem UHD-Demokanal von HD+ auf ein großartiges Konzert mit vielen Hits und prominenten Co-Stars freuen.



Im August sorgte der Star des Abends für ein Gänsehautfeeling: Die deutsche Musiklegende Peter Maffay mit Band sowie seine Gäste Johannes Oerding, Katie Melua, Jennifer Weist, Philipp Poisel, Rock-Legende Ray Cooper, Ilse Delange und JB Meyers von den Common Linnets und Tony Carey versetzten die Zuschauer in einen wahren Musikrausch. Über zwei Stunden feierten 650 Fans in fast privatem Ambiente ihre Stars. Dabei verzauberte Maffay seine Fans mit tollen Akustikversionen.



Die legendären MTV Unplugged Konzerte bringen eine besondere Stimmung für die Zuschauer: Hier werden Hits im intimem Rahmen performt und ohne Effekte und elektronische Unterstützung neu interpretiert. Die großartigen Raritäten als Akustikversionen packen die Fans und berühren sie auf eine nie dagewesene Art und Weise.



Ein ganz besonderes Highlight ist dieses musikalische Juwel auf dem neuesten Stand der Technik in Ultra HD. So verwandelt sich das heimische Wohnzimmer durch die einmalige Kombination aus klangvollem Live-Konzert und außergewöhnlichem Setting in bester Bildqualität in das Steintor-Varieté in Halle und begeistert seine Zuschauer mit Hits aus über 40 Jahren Musikgeschichte. Dank gestochen scharfem Ultra HD erlebt man die Künstler fast live im Wohnzimmer und kommt zu einem besonderen Hörgenuss.



Ausstrahlungszeiten: MTV Unplugged Peter Maffay Erstausstrahlung am Freitag, den 03. November um 21:15 Uhr Wiederholung am Samstag, den 04. November um 23:00 Uhr



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



