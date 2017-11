DJ EANS-Stimmrechte: Josef Manner & Comp. AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §93 Abs. 2 BörseG

Korrekturmeldung zur veröffentlichten Meldung der Josef Manner & Comp. AG am 31.10. um 15:16:05 gem. §93 Abs 3 BörseG - diese Veröffentlichung wird durch folgende ersetzt: Die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft gibt gem. §93 (2) BörseG bekannt, dass sich entsprechend der Mitteilung der Aktionärin Privatstiftung Manner folgende Änderung der Syndikatsmitglieder im "Manner- Syndikat" ergeben hat: 1. Emittent: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 92 Z 1 BörseG) ________________________________________________________________________ |____Vorname____|___Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| |Albin__________|Hahn________________|_____________________|_____________| |Johannes_______|Hock________________|_____________________|_____________| |Marcus_________|Spiegelfeld_________|_____________________|_____________| |Charlotte______|Schindler___________|_____________________|_____________| |Alice__________|Kabele______________|_____________________|_____________| |Peter__________|Mayrhofer___________|_____________________|_____________| |Martin_________|Schober_____________|_____________________|_____________| |Barbara________|Schenk______________|_____________________|_____________| |Johann_________|Kwizda______________|_____________________|_____________| |und____________|andere______________|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: Privatstiftung Manner HPA Privatstiftung MREA Privatstiftung Andres Holding GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 27.10.2017 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | | Stimmrechte, | | | | | % der | die die | | | | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Total von |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | sonstigen |beiden in % |Stimmrechte des| | |gehören (7.A) | Instrumente | (7.A + 7.B) | Emittenten | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 88,41 % | 0,00 % | 88,41 % | 1.890.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 88,41 % | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: _____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, | |die zu Aktien | |gehören_________| | | Anzahl der | % der Stimmrechte | |ISIN_der_Aktien_|____Stimmrechte____|___________________| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |_(§_91_BörseG)__|___(§_92_BörseG)___|___(§_91_BörseG)___|___(§_92_BörseG)___| |AT0000728209____|__________1.670.870|___________________|____________88,41_%|| |___SUBTOTAL_A___|_____1.670.870_____|______88,41_%______| ______________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ Sonstige | |Instrumente gem §| |91a Abs 1 Z 1 | |BörseG___________| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| % der | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden| Stimmrechte | |_________________|_______________|______________|____können_____|_____________| |_________________|_______________|_SUBTOTAL_B.1_|_______________|_____________| ________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ Sonstige | |Instrumente gem §| |91a Abs 1 Z 3 | |BörseG___________| | Art des | | |Physisches|Anzahl der | % der | | Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte| |_________________|____________|______________|Settlement|___________|___________| | | | | SUBTOTAL | | | |_________________|____________|______________|___B.2____|___________|___________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| |____1____|Albin_Hahn____|____________|____________|_____________|_____________| | 2 |Marcus | | | | | |_________|Spiegelfeld___|____________|____________|_____________|_____________| |____3____|Johannes_Hock_|____________|____________|_____________|_____________| | 4 |Privatstiftung| 1,2,3 | 42,34 %| | 42,34 %| |_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________| | 5 |Charlotte | | | | | |_________|Schindler_____|____________|____________|_____________|_____________| |____6____|Alice_Kabele__|____________|____________|_____________|_____________| | 7 |Peter | | | | | |_________|Mayrhofer_____|____________|____________|_____________|_____________| | 8 |MREA | 5,6,7 | | | | |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| |____9____|Martin_Schober|____________|____________|_____________|_____________| |___10____|Barbara_Schenk|____________|____________|_____________|_____________| |___11____|Johann_Kwizda_|____________|____________|_____________|_____________| | 12 |HPA | 9,10,11 | | | | |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | 13 |Andres Holding| 8,12 | 24,00 %| | 24,00 %| |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________| |___14____|Anna_Andres___|____________|____________|_____________|_____________| |___15____|Erna_Andres___|____________|____________|_____________|_____________| | 16 |Hans Peter | | | | | |_________|Andres________|____________|____________|_____________|_____________| |___17____|Martina_Andres|____________|____________|_____________|_____________| | 18 |Verena | | | | | |_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________| |___19____|Josef_Manner__|____________|____________|_____________|_____________| | 20 |Josef Manner | | | | | |_________|jun.__________|____________|____________|_____________|_____________| | 21 |Karl Heinz | | | | | |_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________| | 22 |Maria Luisa | | | | | |_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________| |___23____|Yolanda_Manner|____________|____________|_____________|_____________| | 24 |Margarita | | | | | |_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________| | 25 |Brigitte | | | | | |_________|Posselt_______|____________|____________|_____________|_____________| |___26____|Karin_Renhart_|____________|____________|_____________|_____________| |___27____|Robert_Renhart|____________|____________|_____________|_____________| | 28 |Privatstiftung| | | | | |_________|Rosenacker____|____________|____________|_____________|_____________| |___29____|Eva_Schneider_|____________|____________|_____________|_____________| | 30 |Michael Carl | | | | | |_________|Schneider_____|____________|____________|_____________|_____________| | 31 |Carola | | | | |

|_________|Traudtner_____|____________|____________|_____________|_____________| | 32 |Franz | | | | | |_________|Traudtner_____|____________|____________|_____________|_____________| | 33 |Franz Michael | | | | | |_________|Traudtner_____|____________|____________|_____________|_____________| | 34 |Elisabeth | | | | | |_________|Grave_________|____________|____________|_____________|_____________| | 35 |Constanze | | | | | |_________|Jonak_________|____________|____________|_____________|_____________| |___36____|Eva_Kugler____|____________|____________|_____________|_____________| |___37____|Florian_Jonak_|____________|____________|_____________|_____________| | 38 |Maria Lisa | | | | | |_________|Leutner_______|____________|____________|_____________|_____________| |___39____|Monika_Mark___|____________|____________|_____________|_____________| | 40 |Joanna | | | | | |_________|Ostersetzer___|____________|____________|_____________|_____________| |___41____|Alfred_Riedl__|____________|____________|_____________|_____________| |___42____|Andreas_Riedl_|____________|____________|_____________|_____________| |___43____|Ewald_Riedl___|____________|____________|_____________|_____________| |___44____|Georg_Riedl___|____________|____________|_____________|_____________| | 45 |Hans Willy | | | | | |_________|Riedl_________|____________|____________|_____________|_____________| |___46____|Melva_Riedl___|____________|____________|_____________|_____________| |___47____|Monika_Riedl__|____________|____________|_____________|_____________| | 48 |Patricia | | | | | |_________|Spiegelfeld___|____________|____________|_____________|_____________| | 49 |Valerie | | | | | |_________|Szczepanski___|____________|____________|_____________|_____________| | 50 |Gabriele | | | | | |_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________| | 51 |Herbert | | | | | |_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________| | 52 |Markus | | | | | |_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Erforderliche Meldung aufgrund der Änderung von Syndikatsmitgliedern. Wien am 2.11.2017 Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com

