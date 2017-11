Zürich (ots) -



Aus der bisher national umfassendsten Analyse der

Nachhaltigkeitsberichte von rund 100 Schweizer Unternehmen aus 14

Sektoren sind drei sehr unterschiedliche Leader hervorgegangen. Neben

dem Zürcher KMU Menu and More AG behaupten sich auch der europäische

Marktführer für Sanitärprodukte, Geberit International AG, und der

Weltkonzern Nestlé an der Spitze.



Die Förderung einer relevanten und glaubwürdigen

Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Schweiz: Das ist das Ziel des

von engageability und öbu initiierten Projektes "Focused Reporting -

eine Chance für Schweizer Unternehmen", das 2017 in Partnerschaft mit

RepRisk und der Business School Lausanne in die dritte Runde ging.

Die Analyse von rund 100 Schweizer Unternehmensberichten zeigt die

aktuellen Trends und Praktiken auf.



Nachhaltigkeitsmanagement und Berichterstattung gehen Hand in Hand



Die Analysten von engageability und der Business School Lausanne

haben sowohl die Vollständigkeit der Berichte als auch die

Glaubwürdigkeit und die Relevanz der Themen, über die berichtet

wurde, untersucht. Rund ein Drittel der Unternehmen geht im Bericht

bereits auf die UN-Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals,

SDGs) ein. Der Grossteil der analysierten Berichte erreicht in der

Gesamtwertung eine mittlere Punktzahl, während zehn Unternehmen klar

zurückliegen und drei Unternehmen sehr gut abschneiden.



Zu den Leadern gehört Menu and More AG. Die Kinder- und

Jugend-Verpflegungsanbieterin hat in den letzten drei Jahren seit

ihrer Teilnahme in der ersten Projektrunde intensiv an der

Weiterentwicklung ihres Nachhaltigkeitsmanagements gearbeitet, was

sich im Bericht deutlich zeigt. Neben dem KMU gehört auch Geberit

International AG zu den drei am besten bewerteten Unternehmen. Der

Anbieter für Sanitärprodukte publiziert seit Jahren nicht nur

finanzielle, sondern auch ökologische und soziale Kennzahlen. Mit

Nestlé gesellt sich schliesslich ein Konzern zu den in der

Nachhaltigkeitsberichterstattung führenden Schweizer Unternehmen, der

ausgerechnet punkto Nachhaltigkeit regelmässig Schlagzeilen macht.

Bei der Berichterstattung kann sich Nestlé allerdings nichts

vorwerfen lassen: Das multinationale Unternehmen mit Sitz in Vevey

setzt sich punkto Nachhaltigkeit wirkungsorientierte und

zeitgebundene Ziele, über deren Erreichen oder Verfehlen es im

jährlichen Geschäftsbericht transparent Rechenschaft ablegt.



Konsolidierung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht im Trend



"Es freut uns besonders, dass unter den Leadern dieses Jahr ein

KMU dabei ist", so Seta Thakur, Geschäftsleiterin von öbu. Die

Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsthemen bei KMU sei noch immer die

Ausnahme, da der Nutzen im Verhältnis zum Aufwand von den Unternehmen

verkannt werde. Von den rund 100 analysierten Berichten stammten denn

auch gerade mal neun von KMU. "Die Berichterstattung ist aber nicht

nur ein externes Kommunikationsmittel, sondern auch ein internes

Steuerungsinstrument", betont Barbara Dubach, Geschäftsleiterin von

engageability. "Der Prozess zur Erstellung eines

Nachhaltigkeitsberichtes sollte der strategischen Weiterentwicklung

und der Konsolidierung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie

dienen." Dies spiegelt sich auch im aktuellen Trend wider: Immer mehr

Unternehmen publizieren ihren Nachhaltigkeitsbericht nicht mehr

separat, sondern integrieren ihn in den Geschäftsbericht.



«Focused Reporting - eine Chance für Schweizer Unternehmen»



Das Projekt «Focused Reporting» strebt die Förderung einer

relevanten, glaubwürdigen und vollständigen

Nachhaltigkeitsberichtserstattung an. In dessen Rahmen analysieren

engageability - das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit &

Stakeholderengagement - und öbu, der Verband für nachhaltiges

Wirtschaften, jährlich Nachhaltigkeits- und Jahresberichte von

Schweizer Unternehmen. Die diesjährige Analyse ist mit rund 100

ausgewerteten Berichten die grösste Auswertung dieser Art, die je in

der Schweiz durchgeführt wurde. Für die dreistufige Bewertung wurden

externe Tools der offiziellen Projektpartner, wie die "Reporting

Matters"-Methodologie des World Business Council for Sustainable

Development WBCSD, die globale Datenbank zu Umwelt-, Sozial- und

Führungsrisiken von RepRisk sowie das von der Business School

Lausanne BSL entwickelte Gap Frame hinzugezogen, um die Relevanz und

die Wesentlichkeit der in den Berichten behandelten Themen zu

überprüfen. Das Projekt wird 2017 vom Bundesamt für Umwelt BAFU

unterstützt.



Kontakt:

Eva Tabernig, Analystin & Beraterin, engageability,

eva.tabernig@engageability.ch, 079 950 03 82, www.engageability.ch



Simone Nägeli, Kommunikation & Projekte öbu, naegeli@oebu.ch, 079 795

36 68, www.oebu.ch