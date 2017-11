Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag zuletzt zu 1,1674 USD gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch knapp einen halben Cent niedriger notiert und am Mittag bei 1,1657 USD. Zum Schweizer Franken rührte sich der Euro seit der Mittagszeit per Saldo praktisch nicht von der Stelle. Zuletzt notierte ...

