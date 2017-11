Stewart Title Ltd., der Versicherungsträger für Stewarts Transaktionen im Vereinigten Königreich, Europa und Australien, hat heute die Beförderung von Tomasz Klodowski zum Managing Director für European Operations bekannt gegeben. Tomasz wird in seiner neuen Position für die Beaufsichtigung des operativen Tagesgeschäfts und der Geschäftsfeldentwicklung in Europa und dem Vereinigten Königreich verantwortlich sein.

"In den 15 Jahren seiner Tätigkeit bei Stewart hat Tomasz bewiesen, dass er sich der Komplexität unseres Marktes sowie der Bedürfnisse unserer Kunden voll bewusst ist", erklärte Steven Lessack, Group President, International Operations. "Wir sind höchst erfreut, dass er sich zur Beaufsichtigung unseres Betriebs in Europa und dem Vereinigten Königreich bereit erklärt hat. Tomasz hat mit Geschick und Erfahrung ein Team aufgebaut, das überaus lösungsorientiert und kompetent ist, Stewarts Vision für diese Region zu unterstützen."

Tomasz, ein Absolvent der Cornell University, begann seine Laufbahn in Washington D.C. bei Arthur Andersen (heute unter dem Namen Accenture bekannt). Während seiner Tätigkeit für Marriott Hotels und dann als Entwicklungspartner bei The Lincoln Property Group übersiedelte er im Jahr 1992 nach Polen.

Seit seinem Beitritt zu Stewart Title im Jahr 2002 hatte er Positionen wachsender Verantwortung inne, darunter Managing Director von Stewarts Betrieb in Polen, wo er die Rechtstitelversicherung im Gewerbebereich einführte, und zuletzt als European Director of Business Development. Tomasz hat sich einen Namen dafür gemacht, Kunden und Geschäftspartner von Stewart Title dabei zu unterstützen, ihre Transaktionen effizient und unbesorgt abzuwickeln.

Um das Risiko bei der Eigentumsübertragung und Refinanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu verringern und die Effizienz zu verbessern, bietet Stewart Title eine umfassende Palette an Rechtstitelversicherungsprodukten. Das Unternehmen ist führend in der Region und hat sich mit lokaler Fachkompetenz und kundenspezifischen Versicherungen auf die Vereinfachung grenzüberschreitender Transaktionen sowie die Lösung marktspezifischer Probleme spezialisiert.

Tomasz ist in der polnischen Geschäftsstelle von Stewart Title folgendermaßen zu erreichen: Le Palais, ul. Prozna 7/9, 00-107 Warschau; telefonisch unter +48 22 255 0875 oder per E-Mail unter tk@stewart.com.

Über Stewart Title Ltd.

Stewart Title Ltd. ist ein von der Financial Conduct Authority und Prudential Regulation Authority zugelassenes und kontrolliertes Rechtstitelversicherungsunternehmen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stewart Title Guaranty Company ist Stewart Title Ltd. der Hauptversicherer von Transaktionen im Vereinigten Königreich sowie in Europa und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London mit Vertretungen im ganzen Vereinigten Königreich, Europa und Australien. Stewart Title Ltd. bietet ein breites Spektrum an Rechtstitelversicherungsprodukten, um die Eigentumsübertragung und den Abschlussprozess zu rationalisieren und Kunden zu helfen, schwierige Situationen im Zusammenhang mit Rechtstiteln auf kreative Weise zu lösen. Weitere Informationen finden sich unter http://www.stewarttitlelimited.com.

Über Stewart

Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Immobiliendienstleistungen, das Produkte und Dienstleistungen über seine Direktvertriebsbüros, das Netzwerk von Stewart Trusted Providers und die Unternehmensgruppe anbietet. Von Eigentumsversicherungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien und Abschluss- sowie Abrechnungsdienstleistungen bis hin zu spezialisierten Angeboten für die Hypothekenbranche, bieten wir umfassenden Service, umfassende Fachkompetenz und Lösungen an, die unsere Kunden für jede Immobilientransaktion benötigen. Bei Stewart glauben wir an den Aufbau starker Geschäftsbeziehungen und diese Partnerschaften bilden den Grundstein für jeden Abschluss, jede Transaktion und jedes Geschäft. Stewart. Real partners. Real possibilities. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stewart.com, melden Sie sich für den Stewart-Blog an unter http://blog.stewart.com oder folgen Sie Stewart auf Twitter @stewarttitleco.

Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

