Leipzig (ots) - MDR KLASSIK hat heute in einem Pressegespräch das Programm des MDR MUSIKSOMMERS 2018 veröffentlicht: 48 Konzerte locken das Publikum vom 30. Juni bis zum 1. September mit Musik von Klassik bis Crossover an insgesamt 42 Spielstätten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Damit präsentiert sich das beliebte sommerliche Festival merklich umfangreicher als in den Vorjahren. Eröffnet wird der MDR MUSIKSOMMER durch die MDR-Ensembles mit einem feierlichen Konzert am 30. Juni 2018 im Magdeburger Dom.



Ab dem 6. November gibt es alle Tickets im Vorverkauf.



Bereits zum 27. Mal holt der MDR MUSIKSOMMER renommierte Künstler und Ensembles auf die schönen Bühnen mitteldeutscher Schlösser, Parks und Kirchen. 2018 mit dabei: das originell-witzige Blechbläserensemble Mnozil Brass in Bad Elster, die A-cappella-Könige von den King's Singers in Arnstadt und Bratschen-Star Nils Mönkemeyer in Erfurt. Mandolinist Avi Avital tut sich in Bad Salzungen mit Akkordeonistin Ksenija Sidorova zu einer ungewöhnlichen, aber vielversprechenden Duobesetzung zusammen. Feinste Kammermusik bieten auch das Armida Quartett sowie Pianistin Anna Vinnitskaya auf der Wartburg, Gambistin Hille Perl in Gernrode und das Bläserquintett Canadian Brass in Zeulenroda. Ebenso spannend ist die Bandbreite des Vokalen beim MDR MUSIKSOMMER: Sie reicht von nordischem Popjazz mit Sängerin Silje Nergaard (Freyburg) über Sakralwerke mit dem Dresdner Kreuzchor (Halberstadt) und Musikkabarett mit Vocal Recall (Radebeul) bis hin zu Alter Musik mit Sopranistin Dorothee Mields (Mühlhausen). Nachwuchsstars bringt das Klassikfestival ebenfalls auf das Podium, darunter auch Preisträger des ARD-Wettbewerbs.



2018 reist der MDR MUSIKSOMMER nicht nur an altbekannte Spielorte in Schlössern und Sakralbauten, wo sich Publikum und Künstler in offener Atmosphäre begegnen können, sondern lädt auch zum Entdecken neuer Spielstätten ein. Darunter sind etwa das Kulturforum Görlitzer Synagoge, die Leuchtenburg bei Kahla und die SEESTERN Panorama-Bühne in Zeulenroda. Neben den bewährten Konzertreihen auf der Wartburg, entlang der Straße der Romanik oder an den Bachorten wird es 2018 die neue Reihe DinnerConcerts geben. Dabei lassen sich musikalische und kulinarische Genüsse wunderbar verbinden. Wer mehr über die jeweiligen Spielorte und ihre Geschichte erfahren möchte, kann viele von ihnen vor dem Konzert im Rahmen einer Führung kennenlernen. Sie muss beim Ticketkauf für 1 EUR dazu gebucht werden.



Traditionell eröffnen MDR RUNDFUNKCHOR und MDR SINFONIEORCHESTER den MDR MUSIKSOMMER. Beim feierlichen Auftakt im Magdeburger Dom unter der Leitung von Kristjan Järvi interpretiert die junge norwegische Geigerin Eldbjørg Hemsing Beethovens Violinkonzert. Im Bernstein-Jahr erklingen auch Bernsteins Chichester Psalms. In insgesamt sechs weiteren Konzerten sind die MDR-Ensembles inklusive MDR KINDERCHOR zu erleben.



Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Montag, 6. November 2017:



- in der Ticketgalerie Hainstraße 1 (Barthels Hof) 04109 Leipzig - telefonisch: (0341) 94 67 66 99 - online: www.mdr-tickets.de - sowie bei ausgewählten Vorverkaufsstellen vor Ort (siehe Broschüre)



Weitere Informationen & Download der Broschüre: www.mdr-musiksommer.de



