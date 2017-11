Mainz (ots) - Woche 44/17 Freitag, 03.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:



7.05 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014



7.45 forum am freitag



8.05 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014



8.50 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



9.35 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010



10.20 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



11.05 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



11.50 Im Niemandsland - Was Korea teilt



12.35 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



13.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



13.35 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 15.50 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016



16.35 ZDF-History Das Geheimnis von Pompeji Deutschland 2013



17.20 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014



23.10 Terra X Große Völker: Die Griechen Deutschland 2014



23.55 Terra X Große Völker: Die Wikinger Deutschland 2014



0.35 heute-journal



1.05 Nero Retter Roms? Italien 2010



1.50 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010



2.35 Die Welt der Antike Die Eisenzeit



3.20 Die Welt der Antike Griechische Mythologie



4.05 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große



4.50 Die Welt der Antike Das römische Imperium



Woche 50/17 Sonntag, 10.12.



Programmänderung:



21.00 Die Erkenntnisjäger Revolutionäre der Physik Deutschland 2014 Lebensrettende Erfindungen um 21.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



