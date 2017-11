Berlin (ots) - Die jährliche Stellungnahme der höchsten EU-Repräsentanten zur Lage Europas



Termin: Donnerstag, 9. November 2017, 19:30 Uhr Ort: Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin



Antonio Tajani, der Präsident des Europäischen Parlaments, hält am 9. November in Berlin die achte Europa-Rede.



Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Stiftung Zukunft Berlin, der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa sowie der Stiftung Mercator organisierte "Europa-Rede" ist eine jährlich wiederkehrende Stellungnahme der höchsten Repräsentanten der Europäischen Union zur Idee und zur Lage Europas. Sie wird seit 2010 an dem Ort europäischen Schicksals gehalten, in Berlin, wo am 9. November 1989 die Teilung Europas überwunden worden ist.



Das vollständige Programm der Veranstaltung finden Sie unter: http://www.kas.de/wf/de/17.75104/



Verfolgen Sie die Rede auch per Livestream unter www.kas.de.



Begrenzte Presseplätze. Wir freuen uns über Ihre Akkreditierung bis zum 08.11. um 12 Uhr unter kas-pressestelle@kas.de oder telefonisch unter 030/26996 - 3272. Der Zugang nach 19:30 Uhr ist nicht mehr möglich.



Am Veranstaltungstag erreichen Sie den Pressesprecher unter: 0151/46752987.



OTS: Konrad Adenauer Stiftung e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6677.rss2



Pressekontakt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Telefon: 030/26996 - 3222 | mailto:KAS-Pressestelle@kas.de | http://www.kas.de