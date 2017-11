Medienmitteilung

Zürich, 02. November 2017

Investis erwartet für das Geschäftsjahr 2017 einen deutlich tieferen Steueraufwand

Positiver Sondereffekt im Bereich der latenten Steuern von CHF 11 Mio. aufgrund der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform im Kanton Waadt

Investis rechnet für das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlich tieferen Steueraufwand, was auf die zusätzliche Auflösung von latenten Steuern im Umfang von CHF 11 Mio. zurückzuführen ist. Dieser Sondereffekt resultiert aufgrund der gestrigen Ankündigung des Kantons Waadt, die Unternehmenssteuerreform auf kantonaler Ebene Anfang 2019 umzusetzen. Diese Reform wurde vom waadtländer Volk bereits 2016 angenommen und legt den Unternehmenssteuersatz neu per 1.1.2019 auf 13.79% fest.

Investis besitzt im Kanton Waadt ein Immobilienportfolio von rund CHF 300 Mio., was einem Anteil von knapp 30% des Gesamtportfolios entspricht.

Die operativen Ziele für das Geschäftsjahr 2017 bleiben unverändert. Der Jahresabschluss der Investis Holding SA wird am 21. März 2018 publiziert.

Kontaktpersonen Investis

Medien

Christine Hug, Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 201 72 41, E-Mail: (christine.hug@investisgroup.com: mailto:christine.hug@investisgroup.com)

Investor Relations

Laurence Bienz, Head Investor Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: (laurence.bienz@investisgroup.com: mailto:laurence.bienz@investisgroup.com)

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 30. Juni 2017 mit CHF 1,036 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: (www.investisgroup.com: http://www.investisgroup.com)