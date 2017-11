NEW YORK (Dow Jones)--Nach den neuen Rekorden des Vortages kommen die Indizes an der Wall Street am Donnerstagmittag in New York zum Teil etwas deutlicher zurück. Hinter den Abgaben stünden zum Teil Gewinnmitnahmen, aber im Handel ist auch von Skepsis die Rede, dass die von den Republikanern nun vorgestellten ambitionierten Steuerpläne auch tatsächlich so umgesetzt werden können.

"Die Pläne offenzulegen ist nur der erste Schritt. Das Passieren der Legislative ist der zweite und es ist überhaupt nicht sicher, in welcher Form der Entwurf am Ende durchgewunken wird", sagt Analyst Kim Caughey Forrest von Fort Pitt Capital Group und weiter: "Jede Steuerreform wird das Verhalten der Menschen ändern, aber im jetzigen Stadium können wir nicht sagen, in welcher Hinsicht". In den vergangenen Wochen hatte zudem bereits die Hoffnung auf eine Steuerreform die Kurse nach oben getrieben, so dass nun einige Teilnehmer getreu dem Börsenmotto "bei Gerüchten kaufen und bei Fakten verkaufen" agieren könnten.

Steuerpläne wecken Skepsis

Den Plänen zufolge wollen die Republikaner die Unternehmenssteuer permanent von 35 auf 20 Prozent senken. Zudem sehen die Pläne nur noch vier individuelle Steuerklassen vor, wie aus dem Entwurf hervorgeht, den das Wall Street Journal einsehen konnte. Für extrem profitable Auslandstöchter von US-Unternehmen soll es eine neue Steuer von 10 Prozent geben. Der höchste Steuersatz für individuelle Bürger soll bei 39,6 Prozent liegen. Marktteilnehmer kritisieren zudem, dass vor allem Unternehmen von den Steuerplänen profitierten und Privatpersonen zumindest nicht so stark wie erhofft.

Der Dow-Jones-Index zeigt sich in diesem Umfeld dennoch widerstandsfähig und liegt sogar 0,1 Prozent im Plus bei 23.462 Punkten. Der S&P-500-Index verliert dagegen 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite ist mit einem Minus von 0,5 Prozent das Schlusslicht.

Für etwas Zurückhaltung unter Anlegern könnte auch sorgen, dass US-Präsident Donald Trump noch am Donnerstag den Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank benennen will. Allerdings gilt es fast schon als ausgemacht, dass es der Republikaner Jerome Powell aus dem Fed-Governeursrat werden wird. Er steht für eine eher taubenhafte Geldpolitik in den Fußstapfen von Janet Yellen. Neue Konjunkturdaten lassen die Börsianer derweil kalt, zumal auch am Freitag mit den Arbeitsmarktdaten das Highlight der Woche erst noch bevorsteht.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar leicht nach, was Marktteilnehmer auch im Zusammenhang mit den vorgestellten Steuerplänen sehen. Zudem drückt die Aussicht auf eine weiter gemächliche Vorgehensweise der Fed den Greenback. Der Euro steigt auf 1,1672 Dollar nach Wechselkursen um 1,1619 am Vorabend.

Das britische Pfund ist unterdessen nach der Zinserhöhung in Großbritannien unter Druck geraten. Die Bank of England sei eine "Getriebene des Marktes", heißt es im Devisenhandel zur Erklärung der auf den ersten Blick überraschenden Kursreaktion. Letztlich werde mit dem Schritt nur versucht, Schlimmeres im Zuge des Brexits zu verhindern. An anderer Stelle heißt es, der fehlende Ausblick der Notenbanker bezüglich einer möglichen weiteren Zinsanhebung laste auf dem Pfund.

Tesla-Aktie ausgebremst

Für etwas lange Gesichter sorgt die Berichtsperiode. Mit Tesla und Facebook haben zwei populäre Unternehmen nicht überzeugt. Tesla fallen um 7,8 Prozent auf 296,13 Dollar und Facebook um 2,7 Prozent. Der Elektroautobauer Tesla verbuchte den größten Quartalsverlust seiner Geschichte. CEO Elon Musk warnte zudem vor monatelangen Verzögerungen bei der Produktion des wichtigen Model 3. Außerdem ließ er durchblicken, dass der Konzern beim geplanten Wachstum auf die Bremse treten könnte. Goldman Sachs hat daraufhin das Kursziel auf 205 von 210 Dollar gesenkt und rät weiter zum Verkauf der Aktie.

Facebook hat indes seine Dominanz bei Online-Werbung im dritten Quartal ausgebaut und deutlich mehr verdient. Das künftige Gewinnwachstum droht nun jedoch geringer auszufallen, weil das Unternehmen mehr Geld in die Sicherheit seiner Internetplattform stecken muss.

Nach der Schlussglocke steht am Donnerstag mit dem Geschäftsausweis von Apple eines der Highlights der Berichtsperiode bevor, weil Apple als eine Art Stimmungsbarometer nicht nur für die Technologiebranche gilt. "Die eigentliche Dynamik liefert aktuell der Technologiesektor. Es gibt keinen Zweifel, dass die wirtschaftliche Zukunft in den Händen dieser Leute liegt", betont Fondsverwalter Paul Markham von Newton Investment Management die Bedeutung dieses Sektors. Apple geben um 0,5 Prozent nach.

Eine Strafzahlung auf Taiwan und der Patentstreit mit Apple haben dem Chiphersteller Qualcomm im vierten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Jedoch übertraf das Unternehmen beim Ergebnis die Erwartungen. Die Aktie legt um 3,1 Prozent zu.

Kraft Heinz geben um 0,7 Prozent nach. Der Lebensmittelkonzern hat zwar den ersten Umsatzanstieg seit der Fusion von Kraft Foods und H.J. Heinz im Jahr 2015 geschafft, dieser fiel aber geringer aus als erwartet. Bei Yum Brands hat die flächenbereinigte Umsatzentwicklung im dritten Quartal bei allen Restaurantketten überzeugt. Die Yum-Aktie legt um 6,8 Prozent zu.

Kursdebakel bei Newell Brands

Newell Brands verlieren nach enttäuschenden Quartalszahlen rund ein Viertel an Wert. CEO Mike Polk hat zudem einen Ausblick auf 2018 verweigert. Der Gedanke, dass sein Unternehmen nicht wachsen werde, sei aber "Unsinn". Newell verfehlte mit seinen Geschäftszahlen bereits das zweite Mal in Folge die Erwartungen der Analysten, zum Teil verursacht durch schwache Umsätze zum Wiederbeginn des Schulunterrichts, worunter besonders das Segment Schreibutensilien litt. Die Ankündigung eines eine Milliarde Dollar schweren Aktienrückkaufs stützt die Aktie nicht.

Verkauft werden Aktien aus dem Bausektor. Hintergrund sei, dass sich der Markt vom Steuerentwurf der Republikaner mehr Vergünstigungen für Eigenheimbesitzer erhofft habe. D.R. Horton verlieren 1 Prozent, Pultegroup 1,7 und Lennar fast 3 Prozent. Für Home Depot geht es um über 2 Prozent nach unten.

Die leichte Enttäuschung über die Steuerpläne sorgt für Zulauf bei den als sichere Anlage geltenden Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 2 Basispunkte auf 2,35 Prozent.

Am Goldmarkt tut sich wenig und der Ölmarkt neigt zur Schwäche. Nach der Rally bleibe der Erdölmarkt anfällig für Gewinnmitnahmen, heißt es. US-Leichtöl der Sorte WTI stagniert bei 54,29 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent verliert etwas. Die derzeit schwache US-Förderung spreche eher für weiter steigende Preise, heißt es. Daher sei der aktuelle Rücksetzer eher als Verschnaufpause innerhalb der Rally zu deuten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.463,10 0,12 28,09 18,72 S&P-500 2.577,26 -0,08 -2,10 15,12 Nasdaq-Comp. 6.705,55 -0,16 -10,99 24,57 Nasdaq-100 6.220,93 -0,44 -27,72 27,91 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 -0,4 1,61 40,6 5 Jahre 2,00 -1,5 2,02 7,9 7 Jahre 2,21 -1,7 2,23 -3,9 10 Jahre 2,35 -2,2 2,37 -9,4 30 Jahre 2,84 -2,3 2,86 -23,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.00 Uhr Mi, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1664 +0,05% 1,1658 1,1618 +10,9% EUR/JPY 132,94 +0,14% 132,75 132,48 +8,1% EUR/CHF 1,1647 +0,01% 1,1645 1,1629 +8,7% EUR/GBP 0,8927 +1,73% 0,8776 1,1408 +4,7% USD/JPY 113,98 +0,09% 113,88 114,01 -2,5% GBP/USD 1,3066 -1,65% 1,3285 1,3253 +5,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,30 54,3 0% 0,00 -4,8% Brent/ICE 60,42 60,49 -0,1% -0,07 +3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,44 1.275,84 +0,0% +0,61 +10,9% Silber (Spot) 17,08 17,14 -0,4% -0,07 +7,2% Platin (Spot) 928,10 933,15 -0,5% -5,05 +2,7% Kupfer-Future 3,14 3,14 -0,0% -0,00 +24,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 12:34 ET (16:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.