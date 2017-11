Die Brüsseler Gemeinde Molenbeek ist als Islamistenhochburg verschrien. Der niederländische Rechtspopulist Wilders will dort eigentlich an diesem Freitag auf "Safari" gehen. Doch jetzt gibt es ein offizielles Verbot.

Die von dem niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders geplante "Islam-Safari" in die Brüsseler Gemeinde Molenbeek ist offiziell verboten worden. Der an diesem Freitag von Wilders und dem belgischen Rechtspopulisten Filip Dewinter geplante Besuch berge die Gefahr schwerer Störungen der Sicherheit und Ordnung, entschied Bürgermeisterin Françoise Schepmans am Donnerstag. Dass Wilders und Dewinter ihren Aufenthalt in der Gemeinde als "Islam-Safari" in "Europas Hauptstadt des Dschihadismus" angekündigt hätten, sei den Bewohnern von Molenbeek gegenüber "beleidigend und diskriminierend" gewesen.

Dewinter und Wilders ließen am Donnerstag zunächst offen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...