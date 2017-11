Leverkusen (ots) -



Ab sofort ist eine neue Version der Contour Diabetes App* erhältlich. Menschen mit Diabetes können mit der Version 1.4 einen vollständigen Blutzuckertagebuchbericht inklusive Blutzuckerwerten, Insulineinheiten, Kohlenhydraten und Aktivitäten als PDF-Datei erstellen, abspeichern und für ihren nächsten Arzttermin ausdrucken oder direkt per E-Mail an ihren Arzt versenden. Die erweiterte Version der Contour Diabetes App erleichtert so das Diabetes-Management im Alltag von Menschen mit Diabetes: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden mit dem Update der Contour Diabetes App zwei praktische neue Funktionen zur Verfügung stellen zu können, die das Diabetes-Management zu Hause oder beim Arztbesuch sinnvoll ergänzen und das bei gewohnt einfacher Handhabung", sagt Frauke Althaus, Brand Managerin bei Ascensia Diabetes Care Deutschland.



Contour Diabetes App: So einfach wie Blutzuckermessen



Die Contour Diabetes App unterstützt Menschen mit Diabetes dabei, die Zusammenhänge zwischen ihren Alltagsgewohnheiten und ihrem Blutzuckerverlauf besser zu verstehen. Mit der neuen Version 1.4 lassen sich die vorhandenen Daten hervorragend nutzen: Der behandelnde Arzt erhält beispielsweise einen detaillierten Verlaufsbericht in Form einer PDF-Datei für die Planung der weiteren Behandlung. Anwender haben zusätzlich die Möglichkeit, die Rohdaten aller gespeicherten Diabetes-Daten der letzten 100 Tage per CSV-Export aus der Contour Diabetes App herunterzuladen, abzuspeichern und beispielsweise in eine andere kompatible Diabetes-Management-Software einzuspeisen. Dabei können sich Menschen mit Diabetes jederzeit auf die hohe Qualität des Contour® Next One Blutzuckermesssystems (BZMS) mit der Contour Diabetes App verlassen, die bequem via Bluetooth® miteinander verbunden werden. Die Contour Diabetes App ist eine von wenigen CE-zertifizierten Gesundheits-Apps und damit offiziell ein Medizinprodukt.



92 % der Patienten können Messwerte dank smartLIGHT Farbsignal schneller einordnen (1)



Das BZMS Contour Next One ist sehr einfach in der Handhabung, entspricht dem höchsten technologischen Standard und bietet dabei eine außerordentlich hohe Messgenauigkeit. Das BZMS misst fast doppelt so genau, wie von der strengen DIN EN ISO-Norm 15197:2015 gefordert.(2) Zudem erhalten Anwender mit dem smartLIGHT Farbsignal zu jedem Messwert direktes Feedback.** In einer Befragung geben 92 % der Patienten an, dank des smartLIGHT Farbsignals ihre Messwerte schneller richtig einordnen und entsprechend reagieren zu können.(1) Das Farbsignal wird gleichzeitig in der App angezeigt. Im Falle eines kritisch niedrigen oder kritisch hohen Messwerts zeigt die App außerdem Vorschläge an, um den Blutzucker wieder zu stabilisieren.



Für alle Fragen zur Blutzuckermessung und zur Contour Diabetes App ist der Ascensia Diabetes Service kostenfrei unter 0800/50 88 822 oder per E-Mail (info@ascensia.de) erreichbar.



Über Ascensia Diabetes Care



Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.



Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.



Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 33 Ländern.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.diabetes.ascensia.de.



Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.



Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte Alle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800/50 88 822, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail (info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.



Quellen: (1) SMARTSON Patienten-Befragung zum CONTOUR® NEXT ONE Blutzuckermesssystem und der CONTOUR® DIABETES App, Juni 2017, Schweden. (2) BS EN ISO 15197:2015-12. Testsysteme für die In-vitro-Diagnostik - Anforderungen an Blutzuckermesssysteme zur Eigenanwendung bei Diabetes mellitus; Beuth Verlag, Berlin; Dezember 2015. * Erhältlich für iOS (ab 8.0) und Android (ab 5.0) im App Store und im Google Play Store. ** Voreingestellter Zielbereich im Contour Next One Blutzuckermessgerät, individuelle Zielbereiche nur über die Contour Diabetes App einstellbar.



