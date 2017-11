Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Rally-Runde am Donnerstag in eine Verschnaufpause gemündet. Der DAX bröckelte etwas ab, er gab um 0,2 Prozent nach auf 13.441 Punkte. Trotzdem blieben Marktteilnehmer zuversichtlich: Zwar würden die Rufe nach einer Korrektur lauter, nachdem der DAX seit Anfang September über 10 Prozent zugelegt hatte. Dem stehe aber die Angst gegenüber, man könnte eine Jahresendrally verpassen: "Deshalb dürfte jeder noch so kleine Rücksetzer zum Kauf genutzt werden", sagte Marktanalyst Jens Klatt in einem Kommentar für JFD Brokers. "Ein Durchmarsch bis 14.000 Punkte ist sehr realistisch", ergänzte er.

Unter Gewinnmitnahmen litten vor allem die jüngsten Favoriten aus der Technologiebranche wie Infineon, die mit einem Minus von 2,1 Prozent die Verliererseite im DAX anführten, oder SAP, die um 1,5 Prozent nachgaben.

Deutsche Bank zur Abwechslung einmal ganz vorn

Auf der Gewinnerseite ganz oben standen zur Abwechslung einmal Deutsche Bank mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 14,63 Euro. Händler sprachen von Nachholbedarf: "Einige Marktteilnehmer heben die Untergewichtung etwas an", sagte ein Händler mit Blick auf die zurückliegende Schwäche. Auch in der Jahresperformance liege der Kurs im Minus, um zwar mit etwa 6,5 Prozent, während der DAX um 17 Prozent zugelegt habe. Gestützt wurde der Kurs der Deutschen Bank aber auch von Credit Suisse, die nach ihren Quartalszahlen in Zürich deutlich zulegten.

Auch bei vielen anderen Titeln stand die Berichtsaison im Blick. Fresenius verloren 1,9 Prozent. An seiner Anfang Mai angehobenen Jahresprognose hält der Bad Homburger DAX-Konzern fest. Naturkatastrophen in Nordamerika haben allerdings die Tochter FMC im dritten Quartal belastet, ihre Aktien fielen um 0,7 Prozent.

Hugo Boss stiegen dagegen um 1,6 Prozent. Nach einem guten Quartal hat Hugo Boss die Umsatzprognose nach oben genommen. Noch stärkere Kursgewinne konnte Hugo Boss allerdings nicht halten, auch Hugo Boss spürt den festen Euro negativ.

Im TecDAX gewannen Pfeiffer Vacuum 8,5 Prozent. Im vergangenen Quartal haben sowohl der Umsatz als auch der Gewinn die Erwartungen geschlagen. Evotec legten nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe um 12,6 Prozent zu. Indus stiegen mit einer Kaufempfehlung der Commerzbank um 6,8 Prozent.

Hellofresh an der Börse - und BVB im Keller

Mit Hellofresh ist ein weiteres Unternehmen aus dem Rocket-Internet-Portfolio an die Börse gekommen. Der Kochboxenversender hat im Zuge seines Börsengangs seine neue Aktien zum Preis von 10,25 Euro pro Stück platziert. Der erste Kurs lag bei 10,60 Euro, aus dem Handel ging die Aktie schließlich mit 10,59 Euro.

Borussia Dortmund fielen um 3,5 Prozent. An der Börse wurde die anhaltende fußballerische Schwäche mit Schrecken beobachtet. Befürchtet wurde, dass die Geschäftszahlen stärker als bisher erwartet unter dem Champions-League-Aus leiden könnten. Denn nach dem erneuten Unentschieden gegen den Außenseiter aus Nikosia sichert der Borussia nur noch das bessere Torverhältnis den Einzug in die Europa League. Sollte dieser nicht gelingen, müssen erwartete Einnahmen in Millionenhöhe endgültig abgeschrieben werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 97,1 (Vortag: 128,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,97 (Vortag: 5,56) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.440,93 -0,18% +17,07% DAX-Future 13.436,50 -0,29% +17,51% XDAX 13.440,49 -0,20% +17,41% MDAX 26.830,89 -0,11% +20,92% TecDAX 2.559,63 -0,46% +41,28% SDAX 12.036,00 -0,06% +26,44% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,65% +16 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 12:57 ET (16:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.