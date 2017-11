Tesla bekommt die Massenfertigung des neuen Model 3 nicht in den Griff. Die Kalifornier laufen Gefahr, ihren Vorsprung zu verspielen. Dabei sollte das Modell den Hersteller in neue Sphären katapultieren.

Campingstuhl, Decke über die Schultern, ein Feuer im Grill - Elon Musk zeltete auf dem Dach seiner Batteriefabrik in Nevada. "Würstchen oder kein Würstchen?", fragt der Tesla-Chef lakonisch in einem Video, in dem er anscheinend von Whiskey angesäuselt zum berühmten Lied "Ring of Fire" von Johnny Cash singt: "Ich fiel in einen brennenden Ring aus Feuer/Ich ging zu Boden, zu Boden, zu Boden/Und die Flammen schlugen höher".

Musk wie er leibt und lebt. Mag die Krise noch so groß sein, Späße sind ihm nicht auszutreiben. Das Country-Lied trällerte er ironisch als Kommentar zu seinen Produktionsproblemen beim neuen Model 3, die er schon vor Monaten "Produktionshölle" nannte und die er in Anspielung auf Dantes Inferno im "achten Kreis" wähnt - dort, wo Feuerflocken auf Wucherer mit ihren Geldsäcken rieseln.

Das Model 3 soll dem Elektroautohersteller eigentlich den Durchbruch auf dem Massenmarkt bringen. Analysten sprechen in Analogie zu Apple von dem "iPhone-Moment", der Computerhersteller stieg mit dem Smartphone 2007 zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Die Nachfrage nach dem Model 3 ist groß, mehr als eine halbe Million Bestellungen liegen vor, das Potenzial enorm.

Allerdings nützt das nichts, wenn Tesla nicht liefern kann: Der kalifornische Elektropionier musste sein Produktionsziel bei der Vorstellung der Quartalszahlen in der Nacht zum Donnerstag um ein ganzes Quartal auf Ende März 2018 verschieben. Erst dann, so gestand Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten ein, werden 5000 Model 3 in der Woche vom Band laufen. Die Anstrengungen in der Produktion schlagen sich in den Ergebnissen von Tesla nieder. Mit roten Zahlen von 619 Millionen Dollar stellte der Autohersteller einen neuen Minusrekord auf, deutlich höher als von Analysten erwartet. "Wir sind frustriert", sagte Jeffrey Osborne, Analyst von Cowen & Co nach dem Gespräch, "das Management ist nicht transparent genug". Die Aktie von Tesla fiel um mehr als sechs Prozent.

Die Firma führt den Fehlschlag auf Produktionsengpässe in der Batteriefabrik in Nevada zurück. Dort hat laut Musk ein Lieferant versagt, Tesla hätte die Software umschreiben und mechanische sowie elektrische Systeme umbauen müssen. Aber auch die Produktion vom Model 3 läuft nicht einwandfrei. "Ich muss sagen, vor drei oder vier Wochen war ich wirklich deprimiert", sagte Musk.

Die Zeit drängt. Fast im Wochentakt verkünden etablierte Hersteller Elektroinitiativen, zuletzt VW, das ein eigens auf US-Kunden zugeschnittenes Elektroauto früher auf den Markt bringen will. Bis 2025 will VW konzernweit 80 neue Elektroautos anbieten und dafür 20 Milliarden Euro investieren. General Motors feiert Erfolge mit seinem Elektroauto Bolt, geplant sind zahlreiche weitere Modelle.

Auch Daimler plant mit 25 Elektro- oder Hybridmodellen bis 2025, den Zeitplan zog Konzernchef Dieter Zetsche in den vergangenen Monaten noch einmal enger. ...

