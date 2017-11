Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts031/02.11.2017/18:15) - Der europäische Security-Hersteller ESET stellt ab sofort Organisationen und Unternehmen einen umfassenden Compliance-Check zum Datenschutz kostenlos unter http://dsgvo.eset.de zur Verfügung. Das Online-Tool dient als Praxishilfe zur Umsetzung der kommenden EU-Datenschutz-Grundverordnung. Damit können Verantwortliche und Entscheider ihren Status Quo in puncto Sicherheit und Unternehmensrichtlinien bestimmen und so prüfen, ob sie den künftigen Anforderungen gerecht werden. Die Uhr tickt: Was ist zu tun? In weniger als einem Jahr wird das neue, europaweit geltende Datenschutzrecht für alle Organisationen anwendungspflichtig, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten - unabhängig vom Standort. Laut jüngster Bitkom-Studie vom September 2017 ist für fast die Hälfte der 500 befragten Unternehmen ab 20 Mitarbeitern die Umsetzung des kommenden Vorgaben bislang kein Thema. Vier von 10 Unternehmen beschäftigen sich zumindest mit der DSGVO. Dennoch ist vielen noch immer unklar, wo sie genau stehen, welche Maßnahmen sie konkret treffen sollten oder wie sie die Anforderungen praxisgerecht am besten realisieren. Beim ESET Compliance-Check handelt es sich um einen umfassenden Online-Fragebogen, der bestehende interne Unternehmensrichtlinien, Arbeitsabläufe und (Schutz-)Technologien unter die Lupe nimmt. Der Selbsttest ermittelt beispielsweise, welche Daten tatsächlich verarbeitet werden, auf welchem Stand die Dokumentations- und Nachweispflicht sowie die bisherigen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind. Im Ergebnis: Individuelle Handlungsempfehlungen und weitere Praxishilfen Darüber hinaus beleuchtet das Tool die Verarbeitungstätigkeiten von Partnern, Kunden und Lieferanten. Als Vertragspartner oder Auftragsverarbeiter sind sie genauso in der Pflicht, ihre Datenschutzpraxis gründlich auf den Prüfstand zu stellen. Nach Abschluss des Tests erhalten die Unternehmen eine ausführliche Auswertung und je nach Ergebnissen individuelle Handlungsempfehlungen. Diese erleichtern den Umsetzungsprozess um ein Vielfaches, denn "eine Lösung von der Stange" gibt es im Fall DSGVO nicht. Neben dem Compliance-Check stehen auf dsgvo.eset.de weitere kostenlose "Betriebsanleitungen" wie ein Leitfaden und ein Quick Guide zum künftigen Datenschutzrecht zur Verfügung. Zudem stellt ESET-Videos und Webinare mit Informationen und Tipps bereit. Add-ons und Cross Selling für Business-Kunden Auch für Partner und bestehende Geschäftskunden gibt es neue "Tools" für ihr Business: ESET bietet attraktive Add-on-Konditionen und Cross Selling-Rabatte für ESET Secure Authentication und ESET Endpoint Encryption (früher: DESlock). Sowohl Zwei-Faktor-Authentifizierung als auch Verschlüsselung werden in der DSGVO dringend empfohlen. Weitere Informationen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie unter: http://dsgvo.eset.de (Ende) Aussender: FleishmanHillard Germany GmbH Ansprechpartner: Carolin Westphal Tel.: +49 89 230 31 692 E-Mail: eset-pr@fleishmaneuorpe.com Website: www.eset.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171102031

