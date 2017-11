FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im dritten Quartal gewachsen. Der Umsatz stieg auf 6,1 Milliarden Euro. Das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Franzosen mitteilten. Auf vergleichbarer Basis hätten die Einnahmen um 5,1 Prozent zugelegt.

L'Oreal wuchs bis auf Afrika und Lateinamerika in allen Weltregionen, wobei das Umsatzplus in Westeuropa sowie in Nordamerika vergleichweise gering ausfiel. Deutlich aufwärts ging es in Asien/Pazifik.

Für das Gesamtjahr zeigte sich der Konzern weiter zuversichtlich, schneller als der Kosmetikmarkt zu wachsen. Dabei sollen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn zulegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 13:17 ET (17:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.