Nicht nur beim Wetter, auch am Markt für neue Personenwagen hat

sich der vergangene Oktober von seiner goldenen Seite gezeigt. Die

Zahl der Immatrikulationen in der Schweiz und in Liechtenstein lag

bei 24'724 und damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,7 Prozent

höher. Auch kumuliert hat der Auto-Markt nun wieder leicht ins Plus

gedreht, nach zehn Monaten beträgt der Zuwachs 0,2 Prozent.



Analog zum Vorjahr wurde mit dem Oktober die

Viertel-Million-Grenze übertroffen. Exakt 256'207 Personenwagen kamen

in den ersten zehn Monaten dieses Jahres auf die Schweizer und

Liechtensteiner Strassen, 623 mehr als im identischen

Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung bestätigt die Erwartungen von

auto-schweiz, wonach am Ende dieses Jahres ein ähnliches Resultat wie

2016 zu Buche stehen sollte. Damals wurde mit 317'318 Einlösungen

auch dank eines starken Schlussspurts ein hervorragendes Ergebnis

erzielt.



Die steigende Nachfrage nach alternativen Antrieben hält an. Im

Oktober kamen Hybrid-, Elektro, Gas- und Wasserstoff-Fahrzeuge

gemeinsam auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent nach 5,3 Prozent im

Oktober 2016. Besonders stark nachgefragt wurden

Hybrid-Motorisierungen aus Benzin- und Elektro-Motor sowie reine

Elektroautos, ob mit oder ohne Range Extender. Nach zehn Monaten

beträgt der Alternativ-Anteil am Auto-Markt 5,4 Prozent (+0,7

Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr).



Andreas Burgener, Direktor von auto-schweiz, kommentiert das

Marktgeschehen wie folgt: «Die erfreulichen Zahlen gehen zu einem

gewissen Teil auf die Modelloffensiven zahlreicher Marken zurück.

Unsere Mitglieder setzen diese in der Schweiz und in Liechtenstein

hervorragend um.» Ein Bild vom aktuellen Fahrzeugangebot kann man

sich derzeit auf der «Auto Zürich» machen. Die grösste Automesse der

Deutschschweiz hat ihre Tore in der Messe Zürich noch bis zum

kommenden Sonntag, 5. November 2017, geöffnet.



