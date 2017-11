Von Markus Fugmann

Heute geht es turbulent zu an der Wall Street! Zunächst die geplante Steuerreform, die einige aus Sicht der Märkte sehr gute Punkte enthält (Unternehmenssteuer soll permanent auf 20% gesenkt werden etc.), aber auch einige Punkte, die sich die Wall Street vielleicht noch nicht so bewußt gemacht hat: eine Steuer auf im Ausland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...