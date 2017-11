Pharnext SA (FR0011191287 ALPHA) (Paris: ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einem neuartigen Ansatz für die Entwicklung innovativer Arzneimittel, der auf der Kombination und Neupositionierung von bekannten Arzneimitteln beruht, gab heute bekannt, dass das Senior Management im November 2017 an den folgenden Konferenzen in ganz Europa teilnehmen wird:

BIO-Europe 20171, 6. bis 8. November 2017, CityCube Berlin, Berlin, Deutschland.

Jefferies 2017 London Healthcare Conference 2 , 16. November 2017, London, UK.

, 16. November 2017, London, UK. Actionaria 3 Anlegermesse, 23. bis 24. November im Palais des Congrès, Paris, Frankreich. Unternehmenspräsentation : im Rahmen des Programmpunkts "Facing the leaders" am 23. November von 15 Uhr 45 Uhr bis 16 Uhr MEZ. Referent: Olivier Legrand, Pharnext.

23. bis 24. November im Palais des Congrès, Paris, Frankreich. Geneva European Midcap Event4, 28. November 2017, Genf, Schweiz.

Sollten Sie an Gesprächen mit dem Management Team von Pharnext im Rahmen einer dieser Veranstaltungen interessiert sein oder weitere Informationen zur Teilnahme des Unternehmens benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: investors@pharnext.com.

Über Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung: PLEOTHERAPY. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in neuen, optimalen niedrigeren Dosierungen. Diese PLEODRUG bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Produkt- oder Stoffpatenten ("Composition of Matter") wurde bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN: FR0011191287) gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com.

1 https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/about-bio-europe

2 http://www.jefferies.com/OurFirm/Conferences/325/352

3 http://www.actionaria.com/

4 http://www.midcapevents.com/geneva2017/home/

