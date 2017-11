Liebe Leser,

Amazon hat Ende Oktober einen weiteren enormen Kurssprung vollzogen. Die Aktie gewann insgesamt mehr als 14 % hinzu und notiert damit auch auf Sicht von zwei Wochen im Plus. Und auch auf Monatsbasis und auf Sicht von sechs Monaten kehrte Amazon in die Gewinnzone zurück. Noch mehr: Am 30. Oktober konnte ein neues Allzeithoch realisiert werden. Die Aktie ist auf dem besten Weg in Richtung der runden Marke von 1.000 Euro, heißt es in Analystenkreisen. Die Aktie hat dabei Unterstützungen ... (Frank Holbaum)

