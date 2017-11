Leipzig (ots) -



Internationale Preise für interaktives Projekt des MDR-Magazins für Berge, Menschen, Abenteuer



Erneut erreichte ein Panorama des interaktiven 360°-Bildprojektes der MDR-Sendung BIWAK vordere Platzierungen bei mehreren internationalen Wettbewerben: Die Aufnahme der spektakulären "Highline-Begehung zwischen den Hunskirchen in der Sächsischen Schweiz" gewann einen Silber Award bei den Moscow International Photo Awards 2017 (Kategorie Fine Art/Other) und einen Bronze Award bei den Epson International Pano Awards 2017 (Kategorie VR/360). Außerdem war das Panorama auf der Shortlist bei den 3. Fine Art Photography Awards 2017 und Photo of the Week beim International Mountain Summit Photo Contest.



Die Fernsehbilder einer Highline-Begehung zwischen Großer und Kleiner Hunskirche, die beim ersten Versuch gelang, waren in der Sendung BIWAK im Herbst 2016 zu sehen. Die Zuschauer konnten hautnah miterleben, wie der Dresdner Spitzenkletterer Felix Maul die 45 Meter lange und 2,5 Zentimeter breite Line ohne Sturz bewältigte. Seitdem steht sie als neuer Weg zum Gipfel unter dem Namen "Regenbogen-Krieger" im Gipfelbuch.



Panoramafotograf Christoph Simon hat die preisgekrönten 360°-Bilder produziert und war dafür mit dem BIWAK-Team unterwegs. Die Panoramagalerie "Sächsische Schweiz" präsentiert auf der Website des MDR-Bergsportmagazins BIWAK die schönsten Plätze der Sächsischen Schweiz. Auch in den diesjährigen Neuzugängen der Galerie gibt es nicht nur spektakuläre 360°-Landschaftsaufnahmen, sondern zusätzliche Informationen zu Landschaft, Kletterrouten und Gipfeln zum Anklicken. Außerdem kann man Videos aus dem BIWAK-Archiv erleben: mdr.de/static/biwak/panoramagalerie_4



