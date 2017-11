Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken

In den USA sind in der Woche zum 28. Oktober weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 229.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 235.000 vorhergesagt.

US-Produktivität wächst im dritten Quartal stärker

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im dritten Quartal 2017 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 3,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Das ist die höchste Rate seit drei Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 2,8 Prozent gerechnet. Für das zweite Quartal wurde der Anstieg um 1,5 Prozent bestätigt.

US-Republikaner legen Plan für Steuersenkungen vor

Die US-Republikaner im Repräsentantenhaus haben ihre Pläne für die größte Steuerreform seit mehr als 30 Jahren vorgelegt. So wollen sie etwa die Unternehmenssteuer permanent von 35 auf 20 Prozent senken. Zudem sehen die Pläne nur noch vier individuelle Steuerklassen vor, wie aus dem Entwurf hervorgeht, den das Wall Street Journal einsehen konnte.

FDP legt gegen Grüne nach: "Klimakiller" für Jamaika-Gespräche

Die FDP setzt ihre verbalen Angriffe auf die Grünen fort. Nachdem Parteichef Christian Lindner am Mittwoch mit einem geharnischten Interview in der Bild-Zeitung für Wirbel in Berlin gesorgt hatte, legte nun sein Stellvertreter Wolfgang Kubicki nach. "Sie fordern von den Freien Demokraten Demutsgesten, teilen aus wie wild und sind beleidigt, wenn ihre Positionen sachlich infrage gestellt werden", monierte Kubicki in der ARD. "In diesem Klima kann nichts gedeihen."

Jamaika-Parteien gehen ohne Annäherung bei Verkehr und Auto auseinander

Union, FDP und Grüne sind am Abend bei den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition ohne gemeinsames Papier zur Zukunft der Autowirtschaft auseinander gegangen. Ein eigentlich geplantes Statement der Verhandlungsdelegationen wurde kurzfristig abgesagt. Beim Thema Auto knirscht es vor allen zwischen Grünen einerseits und FDP und CSU andererseits. Während die Grünen vehement für ein Enddatum für Verbrennungsmotoren im Jahr 2030 fechten, lehnen das CSU und FDP vehement ab. "Das ist mit uns nicht zu machen", hatten FDP-Chef Christian Lindner und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in den vergangenen Tagen unisono betont. Streit gibt es auch um Fahrverbote für Dieselautos wegen zu hoher Stickoxidwerte.

Altmaier, Waigel und Bouffier werben in Brüssel für EBA-Ansiedlung

Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) wird gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Ex-Finanzminister Theo Waigel in Brüssel die deutsche Bewerbung für die Ansiedlung der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) in Frankfurt präsentieren. Die drei Politiker sprechen am kommenden Dienstag bei einer Veranstaltung in der EU-Hauptstadt "über die Folgen des Brexit für die EU-Finanzdienstleistungspolitik", teilte die hessische Staatskanzlei mit.

Gericht ordnet U-Haft für acht katalanische Ex-Regierungsmitglieder an

Ein spanisches Gericht hat am Donnerstag Untersuchungshaft für acht Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regionalregierung angeordnet. Damit folgte es einem Antrag der Staatsanwaltschaft. Gegen die Politiker wird wegen der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ermittelt.

