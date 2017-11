Im Rahmen der Jamaika-Sondierungen nehmen die Gereiztheiten zu, allerdings kommen Union, FDP und Grüne trotzdem mit der inhaltlichen Arbeit voran. Am Freitag soll es ein Spitzentreffen geben.

Eine Woche nach dem Start der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition nehmen die Gereiztheiten zwischen FDP, CSU und Grünen zu. Allerdings zeichnete sich am Donnerstag auch ab, dass die Verhandlungen trotzdem mit der inhaltlichen Arbeit vorankamen. In Unionskreisen wurde das Verfahren der Abstimmung zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen als zu schleppend kritisiert, während es in Grünen-Kreisen hieß, hier gebe es zunächst keinen Handlungsbedarf. Beschlossen wurde ein gemeinsames Papier zu den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Darin werden aber vor allem offene Punkte aufgelistet.

Vertreter von CSU, Grünen und FDP beharkten sich am Donnerstag über Medien oder soziale Plattformen im Internet. So sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki, die Grünen teilten aus "wie wild", seien aber beleidigt, wenn ihre Positionen hinterfragt würden. Die Grünen-Verhandlerin Britta Haßelmann twitterte daraufhin über die Sondierungen zum Thema Familie: "Kubicki wird hier nicht vermisst." CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nannte den Kieler Umweltminister und Grünen-Sondierer Robert Habeck schizophren, als er mit dessen Aussagen zu den Agrar-Sondierungen konfrontiert wurde. Grünen-Verhandler Jürgen Trittin twitterte daraufhin: "Nur weil man lesen kann, ist man noch nicht schizophren."

In Unionskreisen hieß es, künftig seien mehr kleine Chefrunden ...

