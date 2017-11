Paris (awp/sda/reu) - Der französische Staat schraubt seine Beteiligung am Autobauer Renault zurück. Die staatliche Holding APE teilte am Donnerstag mit, sie verkaufe 4,73 Prozent ihrer Anteile und werde danach noch 15,01 Prozent an dem Autohersteller halten. Insgesamt sollten 14 Millionen Renault-Aktien im beschleunigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...