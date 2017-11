Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 / TSX: CAL) kann auch im 6. Jahr in Folge bei seiner simbabwischen ‚Blanket"-Mine mit einem Anstieg der Edelmetallressourcen aufwarten. Wie das auf der Kanalinsel Jersey beheimatete Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stiegen die gemessenen bzw. angezeigten (‚measured & indicated") Goldressourcen der Mine, an der die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...