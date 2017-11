Die Republikaner bringen einen Gesetzesentwurf zu einer umfassenden Steuerreform in den Kongress. Damit kommt der US-Präsident der Erfüllung eines wichtigen Wahlkampfversprechens deutlich näher.

US-Präsident Donald Trump kommt seinem Ziel einer umfassenden Steuerreform mit einer drastischen Senkung der Firmensteuern ein großes Stück näher. Der Vorsitzende des mächtigen Haushaltsausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Kevin Brady, legte am Donnerstag einen Gesetzentwurf vor, der die Pläne Trumps aufnimmt und Steuerentlastungen in Höhe von mehreren Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren auf den Weg bringen soll. Profitieren sollen Unternehmen, private Steuerzahler und Familien. Passiert das Gesetz den US-Kongress, wäre das die erste große US-Steuerreform seit 1986. Für Trump geht es um seinen bisher größten Erfolg, nachdem er mit der Rückabwicklung der Obamacare-Gesundheitsreform scheiterte.

Das Steuerkonzept der Republikaner nimmt die Ankündigungen von Trump auf, der seinen Wählern die umfangreichsten Steuersenkungen der US-Geschichte versprochen hatte. Allerdings: Vergleiche mit früheren Reformen zeigen, dass Trump diesem Anspruch nur für den Bereich Firmensteuern erheben kann. Der Präsident drängt darauf, dass das Reformvorhaben nun möglichst rasch verabschiedet wird. Im Vorfeld hatte er den Kongress aufgefordert, das Steuerreform-Gesetz bis ...

