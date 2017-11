Liebe Leser,

Tesla hat seine gute Ausgangsposition verloren. Nach einer Konsolidierungsphase in den vergangenen Wochen ging es am heutigen Donnerstag krachend gen Süden, nachdem der Elektroautobauer den höchsten Quartalsverlust seiner Geschichte bekannt gab. Aus charttechnischer Sicht könnte es nun brenzlig werden, sofern in den kommenden Tagen das Ruder nicht wieder herum gerissen werden kann. Denn mit dem heutigen Kursrutsch fiel die Aktie auch unter das 6-Monats-Tief im Bereich von ... (Frank Holbaum)

