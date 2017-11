Der Wertstoffrecycler geht mit einem Wert von fast einer Milliarde an die Frankfurter Börse. Das macht das Börsengang zum zweitgrößten in Deutschland in diesem Jahr.

Der Börsengang des deutsch-spanischen Metallrecyclers Befesa bringt dem Finanzinvestor Triton fast eine halbe Milliarde Euro ein. Der Preis für die Befesa-Aktien wurde mit je 28 Euro am unteren Ende der Preisspanne festgelegt, wie Befesa am Donnerstag mitteilte.

Die Preisspanne reichte von 28 bis 38 Euro. Inklusive einer Platzierungsreserve wurden knapp 16,5 Millionen Aktien bei Investoren untergebracht, das gesamte Angebotsvolumen belaufe sich auf 461 Millionen Euro. Befesa ist damit nach dem Essens-Lieferdienst Lieferheld, der im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...