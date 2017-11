Mannheimer Morgen zum Geschäft von Südzucker Überschrift: Guter Schachzug Südzucker findet immer mehr Geschmack an Pizza. Was beim ersten Lesen so gar nicht zusammenpassen will, harmoniert aber perfekt. Schon länger gehört die Spezialitäten-Sparte mit dem Pizzahersteller Freiberger zum Konzern. Mittlerweile macht sie über ein Viertel des gesamten Umsatzes aus. Von daher ist es logisch, dass Südzucker diese Sparte ausbaut und in den USA zukauft. Es ist ein guter Schachzug. Der Hersteller Richelieu passt zur Strategie der Mannheimer. Das Geschäft mit Handelsmarken ist in den Vereinigten Staaten noch lange nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Dort gibt es für Südzucker gemeinsam mit Richelieu also noch viel zu holen. Zudem sind die USA der weltweit wichtigste Markt für Pizza. Er wächst auch weiter, der Hunger nach tiefgefrorenem Essen ist groß. Südzucker stärkt mit dem Zukauf von Richelieu auch ein weiteres Standbein neben dem Kerngeschäft Zucker. Das ergibt insofern Sinn, als sich Risiken breiter verteilen. Läuft ein Segment mal schlechter, kann ein anderes Segment das Geschäft bestenfalls mehr als ausgleichen. Gleichzeitig stellt sich Südzucker internationaler auf und ist nicht nur von europäischen Märkten abhängig. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 14:35 ET (18:35 GMT)