The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2017



ISIN Name



CA00887S2055 AIM EXPLORATIONS NEW

CA7166851021 PETROLIA INC.

CA75703X1096 RED TIGER MNG

DE000DK8ADB7

MHY2069P1438 DIANA CONTAIN. DL-,01

US44106MAN20

US7193584007 PHOTOMEDEX INC.NEW DL-,01

US81616X1037 SELECT COMFORT DL-,01