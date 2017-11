Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7193584007 FC Global Realty Inc. 02.11.2017 US30258F1021 FC Global Realty Inc. 03.11.2017 Tausch 1:1

US81616X1037 Sleep Number Corp. 02.11.2017 US83125X1037 Sleep Number Corp. 03.11.2017 Tausch 1:1

CA7166851021 Petrolia Inc. 02.11.2017 CA7207861021 Petrolia Inc. 03.11.2017 Tausch 12:1

MHY2069P1438 Diana Containerships Inc. 02.11.2017 MHY2069P5074 Diana Containerships Inc. 03.11.2017 Tausch 7:1