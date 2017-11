Jerome Powell beerbt Janet Yellen ab Februar als neuer Fed-Chef. Ihn erwartet ein undankbarer Job. Doch er weiß das bereits, da er eine Menge Erfahrung mitbringt. Und das dürfte auch der Grund für seine Wahl sein.

Schon vor der offiziellen Ankündigung bekam der künftige Chef der US-Notenbank (Fed) Glückwunsche der besonderen Art. "Willkommen, Jay Powell", schrieb der Ökonom Torsten Slok von der Deutschen Bank in New York. Powell, mit vollem Vornamen Jerome, soll Janet Yellen ab kommendem Februar an der Spitze der Fed folgen.

Sloks Gruß-Adresse ist allerdings nicht geeignet, Powell Mut zu machen. "Es ist ein undankbarer Job, bei der Fed zu arbeiten", schreibt er. "Die Notenbank wird ständig kritisiert, von Politikern, den Märkten, manchmal sogar von anderen Notenbankern, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der OECD. Und diese Kritik kommt, obwohl sie in den Jahren 2008 und 2009 die Welt gerettet und seither einen außerordentlich guten Job gemacht hat."

Slok erklärt, dass die Erholung der US-Wirtschaft nach der Finanzkrise 2008 wegen der Überschuldung von Banken, Hausbesitzern und Verbrauchern so lange gedauert hat. Er sieht Fehler eher bei der unsystematischen Finanzpolitik in den USA als bei der Fed. Er stellt sich die Frage, ob die Notenbank, entgegen aller Kritik, nicht noch massiver Anleihen hätte ankaufen ...

