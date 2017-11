Neuer Vergnügungspark MINT+ von LEGO Education weckt mit unbegrenzter Vielseitigkeit, Kreativität und spielerischem Lernen die natürliche Neugier von Vorschulkindern an Wissenschaft, Technik, Konstruktion, Kunst und Mathematik

LEGO Education meldete heute die Einführung seiner neuen Lösung für frühkindliches Lernen, Vergnügungspark MINT+, welche die natürliche Neugier von Vorschulkindern an Wissenschaft, Technik, Konstruktion, Kunst und Mathematik ("Science, Technology, Engineering, Arts Math", STEAM) wecken soll. Dabei bauen die Kinder in Gruppen von sechs Schülern mit LEGO DUPLO Bausteinen einem Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Attraktionen. Sie entdecken Zahnräder und Rampen, experimentieren und gewinnen Sicherheit im Versuch-und-Irrtum-Lernen.

"Wir freuen uns, unsere neue LEGO Education Vergnügungspark MINT+-Lösung in einer Zeit anbieten zu können, in der es für Vorschulkinder wichtiger als je zuvor ist, die durch Wissenschaft, Technik, Konstruktion, Kunst und Mathematik eröffneten Möglichkeiten zu entdecken", so Esben Stærk Jørgensen, President von LEGO Education. "Der Vergnügungspark MINT+ hilft Kindern beim Erlernen der formativen Fähigkeiten des 21.Jahrhunderts, darunter Problemlösung, Zusammenarbeit, Kreativität und kritisches Denken, die sie für ihren Erfolg in allen Fächern während ihrer gesamten Schulzeit benötigen. Wir sind uns auch bewusst, dass angesichts des prognostizierten doppelt so schnellen Wachstums von STEAM-Arbeitsplätzen im Vergleich zu anderen Branchen allein im nächsten Jahrzehnt das Entwickeln dieser Fähigkeiten dazu beiträgt, unsere Kinder auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorzubereiten."

Zum neuen Set gibt es ein LEGO Education Vergnügungspark MINT+ Lehrerhandbuch mit acht STEAM-zentrierten Unterrichtseinheiten, die unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse zu STEAM in Bereich des frühkindlichen Lernens und der Leitlinien der National Association for the Education of Young Children zu Wissenschaft, Mathematik und Technologie erstellt wurden. Außerdem bietet die Pinterest-Seite von LEGO Education eine Sammlung von kreativen und spielerischen Vorschul-STEAM-Aktivtäten.

Der Vergnügungspark MINT+ von LEGO Education ist ab sofort oder in Laufe der nächsten Wochen weltweit erhältlich. Um Näheres zu erfahren, besuchen Sie LEGOEducation.com/preschool oder wenden Sie sich an unseren lokalen LEGO Education-Vertriebshändler.

